6-летняя дочь Навки и Пескова спела на английском языке хит Рэя Чарльза

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в своем Instagram опубликовала видео того, как ее дочь Надежда исполнила песню на английском языке.

6-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и фигуристки спела Hit the road Jack американского певца и пианиста Рэя Чарльза.

«Просто. Вечер. Воскресенье. Музыкальная пауза. Hit The Road Jack от Надежды Песковой! Точнее у нас — музыкальная пауза, а у Нади — вот такие занятия по вокалу. И интересно, и увлекательно, и весело! Так еще и три в одном улучшаем: и слух, и вокал, и английский!» — написала Навка.