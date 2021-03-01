Федерация фигурного катания России объявит состав на чемпионат мира

Федерация фигурного катания России (ФФККР) сегодня, 1 марта, объявит состав на чемпионат мира.

Турнир пройдет Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Участие в чемпионате мира гарантировали себе победители первенства страны: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Александра Степанова/Иван Букин, и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Ранее, 18 февраля, генеральный директор федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган заявил «СЭ», что окончательный состав сборной будет определен после окончания финала кубка России.

У женщин в финале Кубка России победила Камила Валиева. У мужчин — Евгений Семененко. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми стали победителями в соревнованиях танцевальных дуэтов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лучшими среди спортивных пар.