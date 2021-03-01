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Траньков отреагировал на откровенную фотосессию Туктамышевой

08:44
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал откровенную фотосессию российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой для журнала «MAXIM».

28 февраля Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала две фотографии со съемок, и Траньков в комментариях написал лишь одно слово: «Доченька...». Фигуристка моментально ответила, добавив «Выросла».

28 февраля 24-летняя спортсменка стала четвертой в финале Кубка России по фигурному катанию.

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