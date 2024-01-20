Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира женщин
Личный турнир среди женщин пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января
Женщина выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — в 17.15 по московскому времени.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, онлайн-платформе Okko Sport. Первый канал покажет выступления женщин в прямом эфире телеканала (с 18.20).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.
Действующей чемпионкой России по прыжкам среди женщин является Камила Валиева.
Личный турнир. Женщины
Участники 1/4 финала
- Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко
- Екатерина Кольцова — Виктория Морозова
- Елена Костылева — Диана Мильто
- Алена Принева — Софья Муравьева
- Мария Гордеева — Арина Мохова
- Маргарита Базылюк — Алена Жилина
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