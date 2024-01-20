Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира женщин

Личный турнир среди женщин пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января

Женщина выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, онлайн-платформе Okko Sport. Первый канал покажет выступления женщин в прямом эфире телеканала (с 18.20).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Действующей чемпионкой России по прыжкам среди женщин является Камила Валиева.

Личный турнир. Женщины

Участники 1/4 финала

Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко

Екатерина Кольцова — Виктория Морозова

Елена Костылева — Диана Мильто

Алена Принева — Софья Муравьева

Мария Гордеева — Арина Мохова

Маргарита Базылюк — Алена Жилина

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