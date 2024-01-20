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Сегодня, 16:45

Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира женщин

Личный турнир среди женщин пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Женщина выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, онлайн-платформе Okko Sport. Первый канал покажет выступления женщин в прямом эфире телеканала (с 18.20).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Действующей чемпионкой России по прыжкам среди женщин является Камила Валиева.

Личный турнир. Женщины

Участники 1/4 финала

  • Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко
  • Екатерина Кольцова — Виктория Морозова
  • Елена Костылева — Диана Мильто
  • Алена Принева — Софья Муравьева
  • Мария Гордеева — Арина Мохова
  • Маргарита Базылюк — Алена Жилина

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

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Аделия Петросян
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