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Сегодня, 17:32

Бывший российский фигурист в паре с немкой выиграл «Гран-при Финляндии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший российский фигурист Никита Володин и немка Минерва Фабьен Хазе стали победителями пятого этапа «Гран-при» среди спортивных пар.

Володин и Хазе набрали 192,72 балла по итогам двух программ (63,59 балла за короткую программу и 129,13 балла за произвольную). Оба спортсмена представляют Германию.

Второе место заняли Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) — 188,60, а третье Мария Павлова и Алексей Святченко (186,19), которые выступают за Венгрию.

Пятый этап «Гран-при» проходит в финском Эспоо с 17 по 19 ноября.

«Гран-при Финляндии», Эспоо

5-й этап

Пары

1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 192,72 балла

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 188,60

3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 186,19

Фигурное катание
Мария Павлова/Алексей Святченко
Сара Конти/Никколо Макии
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