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Сегодня, 20:52

Японка Сакамото выиграла «Гран-при Финляндии»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей пятого этапа «Гран-при Финляндии».

23-летняя японка набрала 205,21 баллла по сумме двух выступлений (135,52 в произвольной программе).

Второе место на турнире заняла ее соотечественница Рион Сумиеси — 190,21 балла. Замкнула тройку американка Эмбер Гленн (185,39).

«Гран-при Финляндии», Эспоо

Женщины. Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) — 205,21 балла

2. Рион Сумиеси (Япония) — 190,21

3. Эмбер Гленн (США) — 185,39

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 135,52 балла

2. Эмбер Гленн (США) — 133,78

3. Рион Сумиеси (Япония) — 121,56

Источник: https://www.sport-express.ru/live/figure-skating/grand-pri/event-15732/
Фигурное катание
Каори Сакамото
Рион Сумиеси
Эмбер Гленн
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