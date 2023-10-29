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Сегодня, 18:15

Авербух поддержал Шанаеву после тяжелого столкновения с Морозов на Гран-при России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион мира и тренер танцевальных пар Илья Авербух в комментарии «СЭ» высказал свое мнение о столкновении фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов на разминке перед третьим этапом «Гран-при России» в Красноярске.

«К сожалению, такие истории случаются. Я абсолютно уверен, что это чистая случайность. По-другому, наверное, быть не может. На моей памяти несколько подобных ярких случаев — это момент, когда Оксана Грищук столкнулась с Маргаритой Дробязко, и Рита получила травму. В моей карьере тоже был случай, когда прямо на разминке мы столкнулись с итальянским дуэтом Фузар-Поли/Маргальи, и Барбара получила травму и не смогла принять участие в турнире, к сожалению.

Сразу по окончании соревнований поехали в больницу, где Барбаре накладывали швы, обнимались, извинялись. Такие ситуации возможны, потому что в танцах достаточно сложные пересечения рисунков. Думаю, специалисты вспомнят много таких историй.

Так что я бы не сгущал здесь краски, а, наоборот, поддержал бы обе пары, в том числе Лизу с Пашей, потому что уверен, и им очень тяжело психологически было переживать все происходящее», — сказал Авербух «СЭ».

На разминке перед ритм-танцем Елизавета случайно задела лезвием конька Аннабель Морозов, выступающую в дуэте с Игорем Еременко. Морозов наложили семь швов, а пара Морозов/Еременко пропустила произвольную программу.

Фигурное катание
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
Илья Авербух
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