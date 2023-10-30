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Сегодня, 16:21

Певица Полина Гагарина пошла навстречу фигуристам перед этапом «Гран-при России» в Омске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Полина Гагарина.
Фото Global Look Press

Известная исполнительница Полина Гагарина согласилась перенести концерт в Омске ради проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.

Об этом «СЭ» рассказала директор по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Авангард» Елена Шкиль.

«Были определенные сложности с графиком трансформации площадки с хоккейной на фигурнокатательную. Для фигуристов нужна другая температура, другой лед, другая реклама. Для этого все службы должны были работать круглосуточно — два дня до, два дня после. Очень сложный и трудозатратный процесс. Коллеги блестяще справились.

Федерация фигурного катания России, так понимаю, работала плотно с КХЛ, чтобы состыковать расписание, ФХР (Федерация хоккея России. — Прим. «СЭ») тоже помогала. В общем, много кто поучаствовал, чтобы сделать возможным такой график, чтобы мы даже пустили местных фигуристов тренироваться. В том числе и главная команда «Авангарда» потеснилась и перенесла тренировки в нашу академию.

У нас даже Полина Гагарина поучаствовала в организации Гран-при. Когда считали, сколько часов надо, чтобы комфортно залить лед, то с ее концертом время не билось. И она согласилась перенести концерт на попозже, на 28 октября. Вообще невероятная история, и Полина Гагарина нас поддержала. Надеюсь, билетов продали еще больше", — сказала Шкиль.

Этап «Гран-при России» в Омске прошел 21-22 октября, за два дня соревнования посетили 18 тысяч зрителей.

Фигурное катание
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