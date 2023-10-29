Букин о спортивной изоляции России: «Очень хотим на международный уровень, выйти и показывать результат»

Призер чемпионатов мира в танцах на льду Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске, а также рассказал о своем отношении к международной изоляции российского спорта.

Букин и Степанова набрали 215,27 балла по итогам двух прокатов и заняли первое место на этапе в Красноярске.

«Так давно этого не было! Мы так соскучились по этим впечатлениям, сегодня было даже нервознее, чем вчера. Но впереди у нас очень много работы. Мы только возвращаемся к тому, что было, хотим к чемпионату России показать прогресс. Мы работаем над тем, чтобы быть лидерами российских танцев. Чтобы быть лучшими не только для себя, но и на соревнованиях. Приедем домой, пару дней выдохнем, и в путь.



Мы вернулись в этот сезон, он есть в России. Спасибо федерации, что проводят соревнования. Суть турниров сохранена. Но мы очень хотим на международный уровень, работаем над тем, чтобы, как только нас допустят, выйти и показывать результат», — сказал Букин.

Степанова и Букин вернулись в спорт после полуторагодового перерыва, связанного с беременностью партнерши.