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Сегодня, 17:10

Букин о спортивной изоляции России: «Очень хотим на международный уровень, выйти и показывать результат»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионатов мира в танцах на льду Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске, а также рассказал о своем отношении к международной изоляции российского спорта.

Букин и Степанова набрали 215,27 балла по итогам двух прокатов и заняли первое место на этапе в Красноярске.

«Так давно этого не было! Мы так соскучились по этим впечатлениям, сегодня было даже нервознее, чем вчера. Но впереди у нас очень много работы. Мы только возвращаемся к тому, что было, хотим к чемпионату России показать прогресс. Мы работаем над тем, чтобы быть лидерами российских танцев. Чтобы быть лучшими не только для себя, но и на соревнованиях. Приедем домой, пару дней выдохнем, и в путь.

Мы вернулись в этот сезон, он есть в России. Спасибо федерации, что проводят соревнования. Суть турниров сохранена. Но мы очень хотим на международный уровень, работаем над тем, чтобы, как только нас допустят, выйти и показывать результат», — сказал Букин.

Степанова и Букин вернулись в спорт после полуторагодового перерыва, связанного с беременностью партнерши.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова
Иван Букин
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