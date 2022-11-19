Трусова не набрала и 70 баллов в короткой программе в Самаре. Провал Александры или ожидаемый итог?

Серебряный призер Олимпийских игр только третья после короткой программы.

Пятый этап «Гран-при России». Самара

Женщины, короткая программа

1. Софья Самоделкина — 73,15.

2. Анна Фролова — 70,74.

3. Александра Трусова — 69,50.

4. Ксения Гущина — 69,31.

5. Софья Чаплыгина — 62,79.

Предпоследний этап «Гран-при России» стартовал в Самаре. Александра Трусова вышла на свой второй турнир в этом сезоне, не слишком удачно проведя соревнования в Сочи. Там Русская Ракета стала только третьей, откатавшись с ошибками в обеих программах. Теперь серебряный призер Олимпийских игр приехала в город на берегу Волги, чтобы доказать, что это была случайность. На тренировках Саша делала четверной лутц, а вот тройного акселя в программах не было.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Неудача Александры

В Сочи Трусова не смогла прыгнуть каскад тройной флип + тройной тулуп. В Самаре он получился, но вылезла несвойственная ей ошибка на акселе. Не было не то что тройного, даже двойного. В итоге фигуристка осталась без элемента и не набрала и 70 баллов. На предыдущем этапе все-таки было побольше — кто-то даже заметил, что Трусова была удивлена оценкам. Интересно, в какую сторону — ожидала баллов повыше или пониже?

За три недели между этапами Саша успела много — набрать миллион подписчиков в социальных сетях, выступить на шоу Евгения Плющенко и полетать под крышей ледовой арены вместе с Марком Кондратюком. Александр Жулин критиковал Трусову из-за лишнего веса — фигуристка ответила ему в микст-зоне в Самаре, сказав, что его слова не очень ее интересуют.

Потенциально единственной соперницей Трусовой в Самаре была одногруппница Софья Самоделкина. График у Софьи Муравьевой, которая была заявлена на пятый этап, сдвинулся из-за травмы — ученица Плющенко была в Москве, а теперь отправится в Пермь. Самоделкина же ничего в расписании не меняла. Да и в заявленном контенте тоже — все еще собиралась прыгать самый сложный набор в короткой. Тройной аксель снова не получился, зато каскад был успешным. В этот раз Софа решила не пытаться исполнить тройной лутц + тройной риттбергер, ограничилась более стабильным — лутц + тулуп. И это было правильно — при неудаче на «каскаде Загитовой» Самоделкина не была бы в тройке после короткой программы. А так хоть небольшое, но преимущество над соперницами есть — в районе трех баллов.

Софья Самоделкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Заявка на борьбу в произвольной

По-хорошему Трусова должна была проиграть не только Самоделкиной, но и двум другим фигуристкам. Можно, конечно, говорить, что это, мол, Саша, а кто остальные, не так уж и понятно. Но уж Анна Фролова оказалась впереди двукратной чемпионки мира по делу — кроме уровней на вращениях и дорожке все остальное было исполнено хорошо. Спортсменка практически год не выступала на турнирах, но смогла вернуться на лед. И даже немного в другом для себя образе — не в лирическом, как это часто было, а в более динамичном восточном.

Ксения Гущина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Если бы не ошибка на тройном лутце, то выше Саши была бы и Ксения Гущина. При не самом удачном прокате короткой программы в Казани ученица Кирилла Давыденко прекрасно исполнила произвольную и оказалась на четвертой строчке. Сейчас не хватило как раз этого злосчастного лутца — видно, что фигуристка хорошо обучена, у нее прекрасные прыжки и вращения. А по компонентам она должна бы опережать Трусову — в части скольжения и интерпретации музыки Гущиной есть за что себя похвалить. В итоге же четыре спортсменки находятся рядом друг с другом после короткой программы. Все решится в произвольной.

Саша продолжает набирать форму — она уже лучше, чем была в Сочи, хотя и далека от идеальной. В микст-зоне Трусова не убивается, а, наоборот, говорит, что неплохо откатала. Ее настроение, конечно, радует — слишком сильно расстраиваться из-за такого проката точно не стоит. Но надеемся, что у фигуристки все в порядке и с мотивацией — зрители точно хотят продолжать наблюдать за любимой спортсменкой на льду.

После короткой программы девушек на арене была объявлена минута молчания в память об Александре Горшкове — президенте Федерации фигурного катания России и великом советском спортсмене, который умер в четверг. Он должен был присутствовать на соревнованиях в Самаре. Многие спортсмены выходили в микст-зону с черной ленточкой на кофте — например, та же Александра Трусова. А танцорша Елизавета Шанаева даже не смогла сдержать слез при вопросе о Горшкове — Александр Георгиевич был любим спортсменами сборной.