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Сегодня, 16:15

Трусова не набрала и 70 баллов в короткой программе в Самаре. Провал Александры или ожидаемый итог?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр только третья после короткой программы.

Пятый этап «Гран-при России». Самара
Женщины, короткая программа
1. Софья Самоделкина — 73,15.
2. Анна Фролова — 70,74.
3. Александра Трусова — 69,50.
4. Ксения Гущина — 69,31.
5. Софья Чаплыгина — 62,79.

Предпоследний этап «Гран-при России» стартовал в Самаре. Александра Трусова вышла на свой второй турнир в этом сезоне, не слишком удачно проведя соревнования в Сочи. Там Русская Ракета стала только третьей, откатавшись с ошибками в обеих программах. Теперь серебряный призер Олимпийских игр приехала в город на берегу Волги, чтобы доказать, что это была случайность. На тренировках Саша делала четверной лутц, а вот тройного акселя в программах не было.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александра Трусова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Неудача Александры

В Сочи Трусова не смогла прыгнуть каскад тройной флип + тройной тулуп. В Самаре он получился, но вылезла несвойственная ей ошибка на акселе. Не было не то что тройного, даже двойного. В итоге фигуристка осталась без элемента и не набрала и 70 баллов. На предыдущем этапе все-таки было побольше — кто-то даже заметил, что Трусова была удивлена оценкам. Интересно, в какую сторону — ожидала баллов повыше или пониже?

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За три недели между этапами Саша успела много — набрать миллион подписчиков в социальных сетях, выступить на шоу Евгения Плющенко и полетать под крышей ледовой арены вместе с Марком Кондратюком. Александр Жулин критиковал Трусову из-за лишнего веса — фигуристка ответила ему в микст-зоне в Самаре, сказав, что его слова не очень ее интересуют.

Потенциально единственной соперницей Трусовой в Самаре была одногруппница Софья Самоделкина. График у Софьи Муравьевой, которая была заявлена на пятый этап, сдвинулся из-за травмы — ученица Плющенко была в Москве, а теперь отправится в Пермь. Самоделкина же ничего в расписании не меняла. Да и в заявленном контенте тоже — все еще собиралась прыгать самый сложный набор в короткой. Тройной аксель снова не получился, зато каскад был успешным. В этот раз Софа решила не пытаться исполнить тройной лутц + тройной риттбергер, ограничилась более стабильным — лутц + тулуп. И это было правильно — при неудаче на «каскаде Загитовой» Самоделкина не была бы в тройке после короткой программы. А так хоть небольшое, но преимущество над соперницами есть — в районе трех баллов.

Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Софья Самоделкина.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Заявка на борьбу в произвольной

По-хорошему Трусова должна была проиграть не только Самоделкиной, но и двум другим фигуристкам. Можно, конечно, говорить, что это, мол, Саша, а кто остальные, не так уж и понятно. Но уж Анна Фролова оказалась впереди двукратной чемпионки мира по делу — кроме уровней на вращениях и дорожке все остальное было исполнено хорошо. Спортсменка практически год не выступала на турнирах, но смогла вернуться на лед. И даже немного в другом для себя образе — не в лирическом, как это часто было, а в более динамичном восточном.

Ксения Гущина. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ксения Гущина.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Если бы не ошибка на тройном лутце, то выше Саши была бы и Ксения Гущина. При не самом удачном прокате короткой программы в Казани ученица Кирилла Давыденко прекрасно исполнила произвольную и оказалась на четвертой строчке. Сейчас не хватило как раз этого злосчастного лутца — видно, что фигуристка хорошо обучена, у нее прекрасные прыжки и вращения. А по компонентам она должна бы опережать Трусову — в части скольжения и интерпретации музыки Гущиной есть за что себя похвалить. В итоге же четыре спортсменки находятся рядом друг с другом после короткой программы. Все решится в произвольной.

Саша продолжает набирать форму — она уже лучше, чем была в Сочи, хотя и далека от идеальной. В микст-зоне Трусова не убивается, а, наоборот, говорит, что неплохо откатала. Ее настроение, конечно, радует — слишком сильно расстраиваться из-за такого проката точно не стоит. Но надеемся, что у фигуристки все в порядке и с мотивацией — зрители точно хотят продолжать наблюдать за любимой спортсменкой на льду.

Алиса Двоеглазова. Юная ученица Тутберидзе прыгает по два четверных лутца. Но ее все равно критикуют фанаты

После короткой программы девушек на арене была объявлена минута молчания в память об Александре Горшкове — президенте Федерации фигурного катания России и великом советском спортсмене, который умер в четверг. Он должен был присутствовать на соревнованиях в Самаре. Многие спортсмены выходили в микст-зону с черной ленточкой на кофте — например, та же Александра Трусова. А танцорша Елизавета Шанаева даже не смогла сдержать слез при вопросе о Горшкове — Александр Георгиевич был любим спортсменами сборной.

Фигурное катание
Александра Трусова
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