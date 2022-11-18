Трусова ответила Жулину в Самаре. Доминированию Валиевой пришел конец?

Александра вернула четверной лутц, судя по тренировкам пятого этапа « Гран-при » .

На выходных 19-20 ноября в Самаре состоится уже пятый этап «Гран-при» — серия клонится к завершению, вернее, к развязке — скоро станет понятно, кто пробьется на чемпионат России и финал «Гран-при». В преддверии национального чемпионата имеет смысл делать самое страшное, но интересное — сравнивать результаты разных фигуристов на этапах серии в их заочном противостоянии. Это то, чего призывают не делать все специалисты — но они-то специалисты, им положено говорить правильные фразы. А правила в фигурном катании пока каждую неделю не меняются, так что мы сравним баллы Валиевой и Трусовой, Кондратюка и Коляды и других. И как они были набраны.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как Валиева выигрывает без четверных?

Начнем с женщин. В заочном рейтинге «Гран-при» лидирует на данный момент Камила Валиева. Но уже пришли данные с тренировки в Самаре, которую местные дети смотрели сквозь окошко 1 на 1 метр на тренировочной арене: Трусова прыгнула успешный четверной лутц в каскаде, самый сложный прыжок в женском одиночном катании. Каскад, правда, пока с двойным, а не с тройным прыжком, но тем не менее. Вы скажете, что лутц Саша делала вне соревнований и в Сочи, но мы ответим, что он стал стабильнее, и форму со времен вояжа на Черное море она поднабрала. Пока королева четверных далеко внизу в таблице всех результатов, но может резко в ней взлететь после поездки на Волгу.

А вот что бросается в глаза, так это аномалия с результатами Камилы: ее два результата — первый и второй в стране, несмотря на отсутствие четверных. Как так получилось?

Залог успеха Валиевой — высокие компоненты и оценки по шкале исполнения (GOE) за другие, тройные прыжки. Ну и вглядитесь в рекорд по GOE в таблице ниже: он набран на хореопоследовательности! Это крайне необычно на фоне других участниц, где превалируют прыжки. Впрочем, и на прыжках Валиева собирает очень много баллов — ее тройной флип в Москве оценили на умопомрачительные +2,23 — обычно такие GOE получаются после успешного тройного акселя. Между этими прыжками почти три балла в базовой стоимости, а GOE зависят в процентном соотношении именно от сложности элемента. Ну и компоненты — Валиева исполняет мечту тех, кто говорил: оценки за артистизм не должны зависеть от техники! Вот, пожалуйста — без четверных Камила обгоняет Акатьеву с тремя прыжками ультра-си.

Трусова еле входит в десятку

Что еще заслуживает внимания — высокие компоненты Туктамышевой, которая благодаря им может зацепиться за тройку чемпионата России, о которой говорила в интервью «СЭ». Но с базовой стоимостью элементов у Лизы беда — только падения соперниц могут помочь ей втащить себя на подиум.

Рейтинг лучших результатов женщин в сезоне-2022/23

1. Камила Валиева (первый этап, Москва)

Баллы: 244,86

Компоненты: 114,88

Что сделала: тройной лутц + тройной тулуп

Ультра-си: упала с четверного тулупа

Рекорд GOE: +2,50 на хореопоследовательности

2. Камила Валиева (третий этап, Казань)

Баллы: 241,72

Компоненты: 115,01

Что сделала: тройной лутц + тройной тулуп

Ультра-си: упала с четверного тулупа

Рекорд GOE: +2,30 на хореопоследовательности

3. Аделия Петросян (второй этап, Сочи)

Баллы: 239,31

Компоненты: 105,88

Что сделала: тройной аксель, четверной тулуп + двойной аксель

Ультра-си: упала с четверного риттбергера и четверного тулупа

Рекорд GOE: +2,85 на четверном тулупе + двойном акселе

4. Софья Акатьева (первый этап, Москва)

Баллы: 236,68

Компоненты: 103,35

Что сделала: тройной аксель, четверной тулуп + двойной аксель, четверной тулуп (с недокрутом)

Рекорд GOE: +2,40 на тройном акселе

5. Елизавета Туктамышева (четвертый этап, Москва)

Баллы: 234,63

Компоненты: 111,73

Что сделала: два тройных акселя, тройной аксель + двойной тулуп

Рекорд GOE: +2,56 на тройном акселе

6. Софья Муравьева (четвертый этап, Москва)

Баллы: 230,56

Компоненты: 106,53

Что сделала: тройной аксель + тройной тулуп, тройной аксель

Рекорд GOE: +1,92 на тройном акселе + тройном тулупе

Интересно, что результат Трусовой сейчас в таблице занимает аж 10-е место. Дальше идут:

7. Софья Акатьева (четвертый этап, Москва) — 225,37

8. Софья Самоделкина (второй жтап, Сочи) — 218,73

9. Вероника Яметова (третий жтап, Казань) — 210,34

10. Александра Трусова (второй этап, Сочи) — 208,55

11. Ксения Синицына (третий этап, Казань) — 207,55

12. Анастасия Зинина (четвертый этап, Москва) — 206,25

Также выше 200 баллов набирала Софья Захарова из Петербурга на этапе в Сочи — на солнечном юге у судей вообще было хорошее настроение. Стоит ли говорить, что на «Гран-при ISU» среди девушек больше 200 баллов набирали только Каори Сакамото, Изабо Левито, Маи Михара и Луна Хендрикс и никто не добрался до отметки 220? Но мы с вами понимаем почему.

На всякий случай вспомним, что теоретически право выступить на чемпионате России есть у Анны Щербаковой, которую может допустить исполком федерации, но вероятность этого варианта стремится к нулю. А вот Дарья Усачева и Майя Хромых, которые пропускают этапы «Гран-при» из-за травм, уже не выйдут на чемпионат России — по регламенту могут допустить только членов основной сборной. То есть пока гонка за статус первого номера выглядит так: Валиева — Петросян — Акатьева — Туктамышева — Муравьева.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кондратюк наносит ответный удар

У наших мужчин ситуация еще интереснее. Спутнику Трусовой Марку Кондратюку тоже есть за что побороться в Самаре — казалось, в Сочи он уже сделал все, что нужно, и набрал под 280, стал первым по баллам на «Гран-при». Но с тех пор прошло два этапа, и на обоих его обходили победители — сначала Дмитрий Алиев, а затем и Петр Гуменник. Посмотрите на эту плотность результатов — в 10 баллах шесть человек! И эту группу лидеров после Самары вполне могут пополнить Александр Самарин, Глеб Лутфуллин — а может, даже Артур Даниелян или Андрей Анисимов, если сделают свой максимум, как любят говорить фигуристы. Чемпионат России на мужчинах поставит рекорд по количеству валидола на арене.

1. Дмитрий Алиев — 280,95 (сальхов, тулуп)

2. Петр Гуменник — 280,65 (сальхов)

3. Марк Кондратюк — 279,00 (лутц, сальхов, тулуп)

4. Дмитрий Алиев — 273,63 (сальхов, тулуп)

5. Андрей Мозалев — 272,71 (сальхов, тулуп)

6. Евгений Семененко — 272,68 (тулуп)

7. Михаил Коляда — 270,51 (тулуп)

8. Глеб Лутфуллин — 258,20 (риттбергер, тулуп)

9. Александр Самарин — 257,43 (лутц)

10. Илья Яблоков — 248,31 (тулуп)

Ну и коротко по парам и танцам. Здесь тоже на удивление плотненько и есть на что посмотреть. Да, лидерство Мишиной и Галлямова вроде бы не поддается оспариванию, но очень много пар из второго эшелона уже штурмуют подиум — и это без Павлюченко и Ходыкина.

Пары:

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 247,72

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 236,36

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 228,36

4. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 224,95

5. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 224,47

6. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 221,07

7. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 217,27

В танцах есть явные лидеры — Худайбердиева/Базин, но скажем честно, что сделали их такими лидерами судьи, федерация и обстоятельства за океаном. Для интересующихся — аналитика от танцорши Бетины Поповой, которая препарировала их выступление с особой точностью. Это не в укор ребятам, но они и сами знают, что им есть над чем работать.

Танцы:

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 210,98

2. Аннабель Морозов / Девид Нарижный — 202,57

3. Аннабель Морозов / Девид Нарижный — 199,57

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 198,59

5. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 198,45

Расписание « Гран-при » России в Самаре

19 ноября, суббота

12:30. Танцы, ритм-танец

14:00. Женщины, короткая программа

16:15. Пары, короткая программа

17:35. Мужчины, короткая программа

20 ноября, воскресенье

12:00. Танцы, произвольный танец

13:45. Женщины, произвольная программа

15:45. Пары, произвольная программа

17:15. Мужчины, произвольная программа