Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?

Разбираем причины неудачных прокатов Александры в Сочи.

Александра Трусова — знаковая спортсменка для фигурного катания и России — на выходных в поселке Сириус на втором этапе «Гран-при России» набрала 208,55 балла. В борьбе за третье место она опередила лишь на 3,5 балла Веронику Яметову из региональной екатеринбургской школы. Имеет место совпадение обстоятельств — смена тренерского штаба, травма, взросление, но событие заслуживает разбора. Если бы не репутация, Трусова могла и уступить место на подиуме. Что произошло с Сашей на сочинском этапе?

Руки пока не заработали

Меньше за всю взрослую карьеру Трусова получала лишь однажды — после перехода к Евгению Плющенко на «Гран-при России» (еще под эгидой ISU) в Москве — 198,93, и тогда она уступила третье место Анастасии Гуляковой, которая в карьере никогда большего не добьется. У Вероники Яметовой в этом смысле перспективы получше, но и она не только чистым катанием, но и интересными хореографическими фишками заслужила внимание. Я не специалист в хореографии, но даже Александр Жулин, как бы скептично к нему ни относились некоторые, сказал: «Программа пустоватая» (цитата по «Чемпионату»). Давайте копнем в детали.

Посмотрим эпизод перед четверным лутцем. Это самый сложный прыжок в фигурном катании, но сложность как раз не в исполнении, а в том, чтобы вписать его в программу — на тренировке эти лутцы Трусова щелкает как орешки. Перед ним на протяжении 12 секунд нет никакой работы рук — проверьте сами. То есть все это время Александра готовится к прыжку. Такого не допускали у Плющенко и у Тутберидзе — можно посмотреть прокаты с чемпионата мира и даже сезона-2019/20 — перед лутцем Саша секунд за пять-шесть до прыжка обозначала различные позиции рук.

Ну или посмотрите на эпизод на 3:39. Невооруженным глазом видно, как Русская Ракета «на исходе топлива» и очень тяжело дышит. Силенок на вторую половину программы еле хватает — и это абсолютно объяснимо, Саша только набирает форму. Никто не критикует и одного из талантливейших хореографов России Никиту Михайлова.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Понятно, что ставить и накатывать обе программы пришлось в авральном режиме. Даже если предположить, что Трусова заранее знала о переходе и готовилась к нему, вряд ли она могла долго пропускать тренировки в «Хрустальном». Так вот, даже чисто визуально в этой программе (пока) мало фишек и нестандартных движений рук, они довольно однообразны. При этом Трусова получила за компоненты 9,10, 9,00 и 9,15. Не многовато ли на фоне Яметовой, которая каталась интересно и получила везде «восьмерки» (трижды по 8,05)? Многие фигуристы и тренеры говорили мне, что в России компоненты напрямую зависят от прыжков, и особенно от наличия ультра-си. Но ведь и ультра-си у Саши не было. В общем, здесь можно выбирать из формулировок, которые вам понравятся. Сработала репутация и рейтинг? Да. Трусову пожалели? Если вы не большой ее фанат, то и это объяснение правдиво, пусть и звучит жестко.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прыжки и штраф

Отсутствие формы сказалось и на темпе программ — Трусова и Самоделкина не поспевали за музыкой, за что в итоге получили по дедакшну за нарушение времени. Максимальное время произвольной программы составляет 4 минуты 10 секунд, Саша действительно опоздала на три секунды, Софа — на пять. На российских турнирах могли бы такое и простить, но ради справедливости скажем — в команде Тутберидзе тайминг всегда поставлен четко, на уровне швейцарских часов. Так что и здесь искать заговор, который вполне себе обнаружился год назад в случае с Софьей Муравьевой на чемпионате России, не стоит.

По прыжкам все и так было видно. Четверной лутц недокручен, падение, сдвоенный риттбергер, после акселя Саша собиралась сделать каскад, но поняла, что не может. На еще одном каскаде сальхов в два оборота вместо трех. Наконец, судьи поставили q (недокрут в четверть оборота) на акселе в секвенции с флипом. По сути, чистыми из семи прыжковых элементов получились два — тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц в концовке.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У Трусовой проблемы с весом?

Александр Жулин выдвинул свою теорию — лишний вес, которая вызвала волну гнева. Хотя рутинная работа типичного российского тренера заключается во взвешиваниях и, простите, выписывании люлей за лишние кило и даже граммы. Версия Жулина имеет свои аргументы, ведь именно с проблемами скорости крутки и высоты, которые напрямую зависят от веса, связаны недокруты.

Если сопоставить видеокадры из Пекина и Сочи с одинаковых ракурсов, да и вспомнить свои впечатления вживую, Саша действительно кажется помощнее. При сравнении видео есть элемент условности — все-таки камеры стоят по-разному, картинка искажается и так далее. Но давайте попробуем.

Или вот — kiss-and-cry, где кадр примерно идентичен.

Вопрос в том, что лишний вес необязательно может быть следствием появления жира. Как объяснял в недавнем интервью «СЭ» Артур Дмитриев, у взрослеющих фигуристок растут кости. Короче, не может голод быть ответом на естественный процесс развития организма. Но после таких прокатов налицо недостаток формы, который публично Саша и не признает. Сторона Яметовой, если что, с результатами «Гран-при» спорить не стала — вряд ли кто-то удивлен. Но это уже вопрос для федерации фигурного катания Свердловской области и кодекса этики.

Трусова все равно уникальна

При всем вышенаписанном надо помнить — Трусова единственная из поколения Щербаковой и Косторной, кто остался соревноваться на высшем уровне. Много ли вы вспомните российских одиночниц старше Александры, кто еще в обойме, кроме Елизаветы Туктамышевой? Да никого. Елизавета Нугуманова — не считается. Софья Самодурова ушла в тренеры. Да даже во втором эшелоне таких нет — Валерия Шульская младше на два дня, Ксения Синицына — на полтора месяца. Итого имеем — Александра Трусова на данный момент самая возрастная российская одиночница после Елизаветы Туктамышевой. В 18 лет и 4 месяца. Только вдумайтесь.

И уже за одно это она заслуживает большого респекта. Сейчас главная задача для Александры, если она хочет продолжать кататься, восстановить организм, — поймать оптимальный баланс между техникой и хореографией. Один из вариантов — сконцентрироваться на работе над компонентной частью. Там определенно есть куда расти. У той же Валиевой на первом этапе компоненты составили 114,88 при падении с четверного, у Трусовой — 109,27. Аргументы про временный отказ от четверных Саша даже слушать не станет, но, если она хочет стратегически играть вдолгую, тактически придется отступать.