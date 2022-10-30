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Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фотографии из сочинского «Айсберга».

Александра Трусова во второй раз ушла от Этери Тутберидзе. Болельщики и специалисты называют много причин — от тяжелых тренировок в «Хрустальном» до приятной компании Марка Кондратюка в новой группе фигуристки.

Светлана Соколовская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Таких громких и многочисленных побед, как у Этери Тутберидзе, в карьере Светланы Соколовской пока не было. Но сейчас в ее группе помимо Александры Трусовой тренируется еще одна талантливая фигуристка — Софья Самоделкина. Возможно, с таким составом тренер из ЦСКА сможет навязать борьбу штабу «Хрустального».

Александра Трусова и Светлана Соколовская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

На разминке тренер и спортсменка обмениваются улыбками. Саша получает не слишком много комментариев по катанию и сама несколько раз подъезжает к бортику.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Александра всегда много улыбается и перед прокатами не бывает чрезмерно напряженной. Так что в ее поведении мало что изменилось.

Александра Трусова и Светлана Соколовская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Перед выходом на лед Светлана Владимировна очень деликатно дотрагивается до Сашиной руки. Дает выпить глоток воды и почти шепотом финальный совет перед стартом.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Александра представила публике свою новую короткую программу под композицию французской певицы Indila — Ainsi Bas La Vida. Немного необычно видеть Трусову под аккомпанемент такой легкой мелодии, куда привычнее смотреть на суровую Круэллу!

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Фигуристка допускает несколько ошибок в программе. Но дворец все равно встречает девушку овациями, насколько это возможно в полупустом зале сочинского «Айсберга».

Александра Трусова и Светлана Соколовская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Соколовская со сдержанной улыбкой встречает Сашу у льда. Понятно, что оценки не будут впечатляющими, но это хорошее начало для первого проката.

Александра Трусова и Светлана Соколовская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Тренер и фигуристка кажутся слегка разочарованными оценками, но впереди еще одно выступление, где Саша может показать свое преимущество.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

И конечно, Саша не уезжает из дворца, пока не посмотрит выступление своего парня. Марк Кондратюк порадовал не только подругу, но и весь зал — фигурист выиграл короткую программу на этапе в Сочи!

фото
Александра Трусова
Светлана Соколовская
Этери Тутберидзе
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