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Сегодня, 15:30

Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Акатьева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Красивый протокол Камилы Валиевой.
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Вопросы к судейству после четвертого этапа.

Сразу скажем: на этот раз на этапе «Гран-при» в Москве было очень интересно — минимальные разрывы, борьба до последнего прыжка последнего проката. И распределение мест приходилось проводить по тонкой красной линии, как у шотландцев под Балаклавой (погуглите это легендарное событие).

И судьи разобрались достойно: с расстановкой справились, скажем так, сделали результаты легитимными. Коляда занял третье место, Акатьева, будучи фавориткой, тоже не выиграла, хотя на одно падение меньше — и уже взяла бы спорное серебро. Но Соней можно только восхититься: после сложнейшего проката она вышла в микст-зону к журналистам и без слез, а спокойно и с расстановкой объяснила, в чем проблема. Чемпионский характер.

Мы сконцентрируемся на нескольких судейских вопросах.

1. Оценки в нарушение инструкций

Казус на поверхности — уже третий раз за этот сезон судьи пренебрегают правилами выставлениями компонентов при серьезных ошибках (падениях) фигуристов. Правила фигурного катания ISU для судей, которым в том числе подчиняются и в России, гласят: в случае одной ошибки максимальная оценка за компоненты не может превышать 9,50, в случае двух и более — 8,75. В коммюнике для сезона-2022/23 нет формулировок should, то есть желательно, а есть обязывающий глагол is. Но «Гран-при России» — и не турнир ISU, так что всегда можно сказать, что у нас особый путь.

На этапе в Москве данные инструкции были нарушены сразу шесть раз — и все случаи относятся к оценкам Софьи Акатьевой. К самой Соне никаких вопросов, наоборот, восхищение, как мы уже сказали. Но судьи Алексей Сучков и Петр Кипрушев поставили фигуристке по одной «девятке», Эльвира Серебрякова — две «девятки», а Анна Поликарпова — аж 9,25 и 9,00.

В общей сложности это подняло итоговую оценку Акатьевой на 0,4 балла. Кто-то скажет — немного. На итоговый расклад в таблице они действительно не повлияли. Но в момент выставления прикуп был неизвестен, и три лидера шли максимально плотно. Когда между фигуристками на подиуме по четыре-пять баллов, 0,4 уже не кажутся такой маленькой цифрой.

Что еще любопытнее, в этом сезоне подобное нарушение или, если угодно, свободная трактовка правил наблюдается третий раз, и все три раза речь шла о представителях «Хрустального». Ну, так совпало. На первом этапе Камиле Валиевой, несмотря на падение с четверного, поставили две 9,75. Любопытно, что на этапе в Казани после падения все судьи синхронно выставили ей 9,50 по всем критериям. То есть нажали на 21 одинаковую оценку. Учли требования.

Красивый протокол Камилы Валиевой.
Красивый протокол Камилы Валиевой.

То же самое и в случае с весьма любимым судьями Михаилом Колядой. Оба раза в произвольных программах на «Гран-при» он падал, но бригады всегда строго следовали верхней планке, и выше 9,50 или 8,75 в протоколах не появлялось.

Елизавета Туктамышева. Упали все, но победила Туктамышева. Елизавета выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой

2. Компоненты

Тут дадим слово Станиславе Константиновой, которая разбирается в фигурном катании точно лучше большинства из нас. Вчера в эфире YouTube-канала «Кваксель» она сказала:

— Я не согласна с компонентами. Для меня Софья Акатьева и Софья Муравьева не катаются на одни и те же компоненты. У них в короткой разница балл. Извиняюсь, но для меня там пропасть в плане эмоций и подачи. Хотя они плюс-минус одного возраста. Там такой запас по технике, что можно в более объективную сторону склонять оценивание компонентов. Конечно, у Муравьевой должно быть больше, чем у Акатьевой. Мы привыкли к тому, что компоненты зависят от сложности, четверных. Нужно давать больше отрывов в компонентах, если кто-то катается менее эмоционально, хуже скользит, так и ставить, а не уравнивать, — вполне резонно замечает наша фигуристка.

С компонентами Акатьевой вообще творились на этом «Гран-при аномалии». Понятно, сравнивать разные соревнования некорректно, но давайте проговорим: Софья получила за воскресный прокат с тремя падениями 70,08 по компонентам, а на первом этапе за чистейшее исполнение программы — 69,83. Ну странно же, нет?

Впрочем, при желании можно придраться к компонентам всех спортсменов. В этом году судят лояльно почти всех российских фигуристок.

Елизавета Туктамышева. Туктамышева не стала смотреть прокат Коляды. Понятно, в чем дело, но это показательно

3. Прыжки и жертвы технической революции

И здесь тоже вопросы имеются. Во-первых, к первому тройному акселю Туктамышевой — этот момент мы также обсуждали с экспертами в студии после «Гран-при» и пришли к выводу, что на международных соревнованиях за него поставили бы меньше. Лиза приземлила прыжок чисто, но ушла в так называемые «тройки». Мнение судей разделилось: один из членов бригады поставил 0, другой +4. Но по правилам выставления оценок для высокой оценки (+4 или +5) за прыжок нужно соблюдение сразу трех условий, среди которых очень хорошая высота и длина, хороший отрыв и приземление (и вот тут как раз вопросы) и исполнение всего прыжка без видимых усилий. В ситуации, когда три фигуристки балансируют на уровне 10 баллов, каждый такой моментик может оказаться ключевым.

Зато если говорить о лутце, здесь техника Лизы идеальна, а вот к акатьевской как раз есть вопросы. Очень наглядное видео.

Но, опять же, однозначно говорить, что кого-то тащат, а кого-то «убивают», я бы не стал. Скорее смотреть надо в другом разрезе. Как мне рассказывали источники в судейском сообществе, есть установка лояльно относиться к исполнению сложных элементов. Ведь именно четверные и стали фактором технической революции у девушек и одним из триггеров, который привлек к фигурному катанию массовую аудиторию. Вот, наши хрупкие девушки делают космические трюки, посмотрите! Занудные ремарки всяких душнил о том, что эти трюки они делают не по учебнику, и вообще «видите, там зубец не так ударился в лед, а тут она украла оборот», — слишком сложно. Поэтому техникой пренебрегают ради прогресса. Что здесь правильно, вопрос философский, но тренерские штабы просто пользуются условиями. А Первому каналу — спасибо за великолепные ракурсы.

При всей критике трикселя Туктамышевой сказать, что Муравьева должна была стопроцентно побеждать, никак нельзя. Да и сама Софья очень рассудительно и грустно в микст-зоне рассказала:

Елизавета Туктамышева. «Даже если бы не выиграла, могла бы купить себе вина». Мудрая Туктамышева — о победе над ученицами Тутберидзе и Плющенко

— Была бы первой, если бы прыгнула два тройных акселя? Даже не тройной аксель, просто чисто откатала бы, не упала. Но что случилось, то случилось. После падения пришла в себя, очнулась — все хорошо, не расстраивайся, сейчас наработаем!

Мне хочется чисто катать. Выигрывать?.. Конечно, хочу выиграть все турниры. Но между вторым местом с чистым прокатом и первым с падениями выберу второе место, — в стиле Трусовой заявила Софья.

Кстати, Петр Гуменник на тот же вопрос сказал, что на Олимпиаде выбрал бы победу. Может быть, как раз тут и прибавить максимализма и прагматизма? Ведь Трусова с ее настроем на пятиквадку во что бы то ни стало тоже чуть-чуть, но проиграла.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Михаил Коляда
Софья Акатьева
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Туктамышева не стала смотреть прокат Коляды. Понятно, в чем дело, но это показательно
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