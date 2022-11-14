Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет

Вопросы к судейству после четвертого этапа.

Сразу скажем: на этот раз на этапе «Гран-при» в Москве было очень интересно — минимальные разрывы, борьба до последнего прыжка последнего проката. И распределение мест приходилось проводить по тонкой красной линии, как у шотландцев под Балаклавой (погуглите это легендарное событие).

И судьи разобрались достойно: с расстановкой справились, скажем так, сделали результаты легитимными. Коляда занял третье место, Акатьева, будучи фавориткой, тоже не выиграла, хотя на одно падение меньше — и уже взяла бы спорное серебро. Но Соней можно только восхититься: после сложнейшего проката она вышла в микст-зону к журналистам и без слез, а спокойно и с расстановкой объяснила, в чем проблема. Чемпионский характер.

Мы сконцентрируемся на нескольких судейских вопросах.

1. Оценки в нарушение инструкций

Казус на поверхности — уже третий раз за этот сезон судьи пренебрегают правилами выставлениями компонентов при серьезных ошибках (падениях) фигуристов. Правила фигурного катания ISU для судей, которым в том числе подчиняются и в России, гласят: в случае одной ошибки максимальная оценка за компоненты не может превышать 9,50, в случае двух и более — 8,75. В коммюнике для сезона-2022/23 нет формулировок should, то есть желательно, а есть обязывающий глагол is. Но «Гран-при России» — и не турнир ISU, так что всегда можно сказать, что у нас особый путь.

На этапе в Москве данные инструкции были нарушены сразу шесть раз — и все случаи относятся к оценкам Софьи Акатьевой. К самой Соне никаких вопросов, наоборот, восхищение, как мы уже сказали. Но судьи Алексей Сучков и Петр Кипрушев поставили фигуристке по одной «девятке», Эльвира Серебрякова — две «девятки», а Анна Поликарпова — аж 9,25 и 9,00.

В общей сложности это подняло итоговую оценку Акатьевой на 0,4 балла. Кто-то скажет — немного. На итоговый расклад в таблице они действительно не повлияли. Но в момент выставления прикуп был неизвестен, и три лидера шли максимально плотно. Когда между фигуристками на подиуме по четыре-пять баллов, 0,4 уже не кажутся такой маленькой цифрой.

Что еще любопытнее, в этом сезоне подобное нарушение или, если угодно, свободная трактовка правил наблюдается третий раз, и все три раза речь шла о представителях «Хрустального». Ну, так совпало. На первом этапе Камиле Валиевой, несмотря на падение с четверного, поставили две 9,75. Любопытно, что на этапе в Казани после падения все судьи синхронно выставили ей 9,50 по всем критериям. То есть нажали на 21 одинаковую оценку. Учли требования.

Красивый протокол Камилы Валиевой.

То же самое и в случае с весьма любимым судьями Михаилом Колядой. Оба раза в произвольных программах на «Гран-при» он падал, но бригады всегда строго следовали верхней планке, и выше 9,50 или 8,75 в протоколах не появлялось.

2. Компоненты

Тут дадим слово Станиславе Константиновой, которая разбирается в фигурном катании точно лучше большинства из нас. Вчера в эфире YouTube-канала «Кваксель» она сказала:

— Я не согласна с компонентами. Для меня Софья Акатьева и Софья Муравьева не катаются на одни и те же компоненты. У них в короткой разница балл. Извиняюсь, но для меня там пропасть в плане эмоций и подачи. Хотя они плюс-минус одного возраста. Там такой запас по технике, что можно в более объективную сторону склонять оценивание компонентов. Конечно, у Муравьевой должно быть больше, чем у Акатьевой. Мы привыкли к тому, что компоненты зависят от сложности, четверных. Нужно давать больше отрывов в компонентах, если кто-то катается менее эмоционально, хуже скользит, так и ставить, а не уравнивать, — вполне резонно замечает наша фигуристка.

С компонентами Акатьевой вообще творились на этом «Гран-при аномалии». Понятно, сравнивать разные соревнования некорректно, но давайте проговорим: Софья получила за воскресный прокат с тремя падениями 70,08 по компонентам, а на первом этапе за чистейшее исполнение программы — 69,83. Ну странно же, нет?

Впрочем, при желании можно придраться к компонентам всех спортсменов. В этом году судят лояльно почти всех российских фигуристок.

3. Прыжки и жертвы технической революции

И здесь тоже вопросы имеются. Во-первых, к первому тройному акселю Туктамышевой — этот момент мы также обсуждали с экспертами в студии после «Гран-при» и пришли к выводу, что на международных соревнованиях за него поставили бы меньше. Лиза приземлила прыжок чисто, но ушла в так называемые «тройки». Мнение судей разделилось: один из членов бригады поставил 0, другой +4. Но по правилам выставления оценок для высокой оценки (+4 или +5) за прыжок нужно соблюдение сразу трех условий, среди которых очень хорошая высота и длина, хороший отрыв и приземление (и вот тут как раз вопросы) и исполнение всего прыжка без видимых усилий. В ситуации, когда три фигуристки балансируют на уровне 10 баллов, каждый такой моментик может оказаться ключевым.

Зато если говорить о лутце, здесь техника Лизы идеальна, а вот к акатьевской как раз есть вопросы. Очень наглядное видео.

Но, опять же, однозначно говорить, что кого-то тащат, а кого-то «убивают», я бы не стал. Скорее смотреть надо в другом разрезе. Как мне рассказывали источники в судейском сообществе, есть установка лояльно относиться к исполнению сложных элементов. Ведь именно четверные и стали фактором технической революции у девушек и одним из триггеров, который привлек к фигурному катанию массовую аудиторию. Вот, наши хрупкие девушки делают космические трюки, посмотрите! Занудные ремарки всяких душнил о том, что эти трюки они делают не по учебнику, и вообще «видите, там зубец не так ударился в лед, а тут она украла оборот», — слишком сложно. Поэтому техникой пренебрегают ради прогресса. Что здесь правильно, вопрос философский, но тренерские штабы просто пользуются условиями. А Первому каналу — спасибо за великолепные ракурсы.

При всей критике трикселя Туктамышевой сказать, что Муравьева должна была стопроцентно побеждать, никак нельзя. Да и сама Софья очень рассудительно и грустно в микст-зоне рассказала:

— Была бы первой, если бы прыгнула два тройных акселя? Даже не тройной аксель, просто чисто откатала бы, не упала. Но что случилось, то случилось. После падения пришла в себя, очнулась — все хорошо, не расстраивайся, сейчас наработаем!

Мне хочется чисто катать. Выигрывать?.. Конечно, хочу выиграть все турниры. Но между вторым местом с чистым прокатом и первым с падениями выберу второе место, — в стиле Трусовой заявила Софья.

Кстати, Петр Гуменник на тот же вопрос сказал, что на Олимпиаде выбрал бы победу. Может быть, как раз тут и прибавить максимализма и прагматизма? Ведь Трусова с ее настроем на пятиквадку во что бы то ни стало тоже чуть-чуть, но проиграла.