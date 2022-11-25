«Мечтаю прыгать пять четверных, как Трусова». Екатеринбурженка Лабутина обыграла на «Гран-при» учениц Мишина и Плющенко

Фигуристка назвала день своей победы самым счастливым в жизни.

Гран-при России. Девушки

1. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 193,49

2. Алиса Юрова (Липецкая область) — 192,51

3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 189,14

Юниорские этапы «Гран-при России» интересны тем, что здесь часто могут происходить приятные неожиданности. На заключительном турнире серии в Перми впервые выиграла фигуристка не из Москвы. Екатеринбурженка Елизавета Лабутина победила спортсменок из групп Алексея Мишина и Евгения Плющенко. После своего выступления Лиза пообщалась с журналистами и назвала этот день самым счастливым в своей жизни. А еще уточнила, что работает над тройным акселем и считает своим кумиром Александру Трусову, но рассказала, что в родном городе ей не хватает часов льда для тренировок.

Когда увидела, что победила, не поняла, не сон ли это

— Какие впечатления от сегодняшнего старта?

— Для меня такая победа — впервые. Это самая большая победа за всю карьеру. Сколько катаюсь, никогда не рассчитывала на такой успех.

— О чем подумала, когда увидела, что заняла первое место?

— Я посмотрела выступление одного человека и подумала: «Блин, сегодня не получится. Не рассчитываю на первую строчку». А потом уже когда увидела, что победила, не поняла — сон это или... Это необыкновенно! Неожиданно.

— Можно ли сказать, что сегодня самый счастливый день в твоей жизни?

— Да.

— Расскажи о своей тренерской команде. С кем работаешь? Где занимаешься?

— Я занимаюсь в Екатеринбурге, в школе «Локомотив», мой основной тренер — Антон Сергеевич Киселев, хореограф — Ольга Сергеева Мурзина. Ну и мама тоже помогает как тренер.

— Сколько у тебя часов льда в Екатеринбурге? Вероника Яметова тоже из этого города, она говорила, что не всегда хватает.

— Да, там очень мало льда. Мало бюджетных тренировок. Чтобы достичь больших высот, нужно платить деньги на дополнительные тренировки, аренду льда и так далее.

— Нет ли желания переехать и тренироваться в Москве или Петербурге?

— У моей семьи нет возможности переехать в большой город. Хочется у себя кататься и получать большие достижения.

Елизавета Лабутина. Фото «СЭ»

Хочется поехать на Олимпиаду

— Планируешь усилить контент?

— Сейчас я каталась с тройными для чистоты, чтобы заработать как можно больше баллов. Чистый прокат всегда больше получает баллов. Часто у себя в области я катаюсь с тройным акселем. Он, конечно, еще не такой хороший, как у детей из Москвы. Но на некоторых тренировках получается.

— Чего не хватает?

— Мне кажется, физики не хватает. Мой тренер говорит, что недостаточно вытягиваюсь наверх, взмахиваю ногой. Надо работать.

— Ты делала тройной аксель на соревнованиях?

— Нет, на соревнованиях не делала, если выезжала, то на две галки.

— Какие дальнейшие планы?

— У нас еще первенства области не было, оно будет в декабре.

— Кто у тебя кумир в фигурном катании?

— Мне нравится Саша Трусова.

— Чем?

— Это человек, который может собраться. Например, на Олимпиаде — таком важном старте — взяла и исполнила пять четверных. Конечно, не так чисто. Но даже пойти на это... Это очень сложно.

— Мечтаешь тоже сделать пять четверных?

— Конечно. Мне кажется, это мечта любого фигуриста. Все хотят красиво прыгать, кататься, занимать высокие места.

— На Олимпиаду хотела бы поехать?

— Конечно.

— Как думаешь, это возможно, тренируясь в Екатеринбурге?

— Все возможно в этой жизни.

— Сколько часов льда бы хотела иметь, если бы не ограничения?

— Хотелось бы кататься всегда, но еще существует школа, надо туда тоже ходить.

— Хорошо учишься?

— Да, на четыре и пять.

— Как совмещать удается?

— Утром тренировка, потом школа. Иногда приходится с последних уроков уходить или на первый опаздывать. Вечером снова тренировка.

— Учителя понимают?

— Да, я много лет так пропускаю. Они уже смирились с этим.

— В каком классе учишься?

— В седьмом.