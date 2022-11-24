Стало известно, как пройдет чемпионат по прыжкам в Петербурге: в нем за 10 миллионов сразятся команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина

Обнародован регламент необычных соревнований, которые пройдут 3 и 4 декабря.

В Санкт-Петербурге через полторы недели состоится чемпионат России по прыжковым элементам. Сайт билетного оператора сообщает, что на турнир осталось всего 17 свободных мест, а это значит, что в «Юбилейном» ожидается аншлаг. Северная столица соскучилась по крупным соревнованиям с участием сборной — в этом году там ничего подобного проводить не планируют. Но зато одно из самых необычных нововведений Федерации фигурного катания России первыми увидят как раз петербуржцы и гости города.

Прыжковый и командный турнир в 2021 году прошел в Москве. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что было раньше

Два года подряд прыжковый турнир проводился накануне Кубка Первого канала. Сначала соревновались команды одиночниц и одиночников с капитанами Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Позже гендерного разделения уже не было, а участники находились в команде «Время первых» Марка Кондратюка или «Красной машине» Анны Щербаковой. В рамках прыжкового фестиваля участники соревновались в командном первенстве, после чего был еще личный раунд. Результаты этих турниров не влияли на следующие два дня, когда фигуристы презентовали короткие и произвольные программы.

Фестиваль состоял из четырех раундов. В одном из них участвовали пары, показывавшие выбросы и подкрутки. Одиночники исполняли свой сложнейший прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. После трех раундов была ничья (2:2, так как за третий присуждалось два очка), так что был проведен финальный, где и определилась команда-победитель. В этом соревновании победила команда Анны Щербаковой, а в личном первенстве выиграл Марк Кондратюк, исполнивший уникальный каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов.

Прыжковый и командный турнир в 2021 году прошел в Москве. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как будет проходить новый командный турнир?

В этом году снова пройдет личный и командный турнир. Основная часть соревнований состоится в воскресенье, 4 декабря, предварительный этап — в субботу. В командном турнире пять раундов — в первом участвуют пары, которые покажут подкрутку, два разных выброса и один сольный прыжок. В остальных соревнуются одиночники, причем капитан команды назначает исполнителя в каждом из раундов. Во втором один из спортсменов должен сделать сольный тройной прыжок, затем — четверной, каскад из трех прыжков и из пяти, включая ойлер.

В каждом раунде ожидается по две попытки — исполняемые прыжки могут быть разными или одинаковыми. Оценивание будет происходить по системе, принятой Международным союзом конькобежцев.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чего ждать в личном первенстве?

Личный зачет проведут после командного — в нем в результате жеребьевки будет определена турнирная сетка. В каждом туре два фигуриста соревнуются между собой и исполняют два любых сольных прыжка на свой выбор. Спортсмен, набравший большую сумму баллов за две попытки, проходит в следующий этап.

В личном турнире смогут принять участие фигуристы 2009 года рождения и старше. Критерии простые: одиночница должна владеть либо тройным акселем, либо одним из четверных прыжков, одиночник — двумя разными квадами. Прыжки должны быть исполнены на одном из соревнований с положительными надбавками. 18 участников личного турнира приглашены в командный, но в случае отказа участия в командном зачете не смогут принять участие и в личном. Члены сборной команды России и участники командного турнира смогут принять участие в личном первенстве без предварительного отбора. Для остальных в субботу пройдет предварительный этап.

Алексей Мишин, Вероника Жилина и Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кто будет принимать участие?

Капитаны команд уже известны — ими стали Алексей Мишин, Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Алексей Николаевич объявил, что в состав его команды войдут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Евгений Викторович говорил, что от «Ангелов Плющенко» планируют участвовать Софья Муравьева, Никита Сарновский, Софья Титова и Вероника Жилина. Двое первых — под вопросом из-за состояния здоровья. Этери Тутберидзе пока об участниках своей команды не говорила. Но Камила Валиева активно тренирует четверной тулуп и тройной аксель — вероятно, готовится как раз к прыжковому турниру.

В состав команд должны войти по шесть одиночников и одной спортивной паре — значит, будут и «легионеры» (не входящие в три соперничающие школы). Одним из них должен стать Петр Гуменник, который показывает каскады из четверного и тройных риттбергеров. Можно предположить, что и остальные сильнейшие одиночники России присоединятся к какой-то из команд — Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и другие.

Так как единственное правило, согласно которому одиночник или одиночница смогут принять участие в личном турнире, — это исполнение одного или двух элементов ультра-си на соревнованиях, то теоретически здесь могут быть сюрпризы. Когда должны были быть засчитаны элементы, в регламенте не сказано. То есть условный Максим Ковтун, делавший сальхов и тулуп, сможет принять участие в турнире. Практически это реализовать сложно — спортсмен давно закончил карьеру, и восстановить квады будет сложно.

В начале сезона исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал журналистам, что призовой фонд прыжкового турнира — 10 миллионов рублей. Как именно будут распределены призовые, пока неизвестно.