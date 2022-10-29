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«Этери Георгиевна не любит цветы». Жесткая Трусова впервые рассказала об уходе от Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александра Трусова после короткой программы на «Гран-при России» в Сочи поговорила с журналистами и даже кое-что раскрыла.

«Гран-при России». Этап в Сочи
Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян — 78,92
2. Александра Трусова — 70,20
3. Вероника Яметова — 68,03
4. София Захарова — 67,55
5. Софья Самоделкина — 63,66

Новая программа Трусовой от хореографа Никиты Михайлова — как дуновение свежего воздуха. Французский язык, платье винного цвета (от слова win — англ. победа) — правда, форма пока не идеальная. Саша сорвала каскад, сдвоив тулуп — сделав два оборота вместо трех после лутца, и едва не упала. Набрала 70,20 балла, отстав от бывшей партнерши по группе Тутберидзе Аделии Петросян почти на девять баллов. Но главное, что разделило Трусову и Петросян, — подход к программам. Саша рассказала, что впервые сама предложила музыку, а Аделия поблагодарила тренеров за их выбор.

Александра Трусова и&nbsp;Светлана Соколовская. Тутберидзе разгромила Соколовскую — Трусова сама не своя. Итоги короткой программы в Сочи

Никто не был против перехода

— Саша, вы очень красива в этой программе. Как работали над образом?

— Мне очень нравится эта программа. Музыку попросила я, первый раз, наверное, в жизни предложила. И всем понравилась. Музыку выбирала я.

— В тексте песни говорится про сложную жизнь. Смотрели текст?

— Смотрела.

— Настроение такое, грустноватое?

— Я выбирала то, что мне нравится. На слова особо не обращала внимания. Давно хотела поставить программу именно под французскую песню.

— В программе есть сюжет или образ?

— Мне просто нравится музыка. Я попросила, мне поставили.

— То есть это абстракция?

— Как хотите, так и называйте.

— Что случилось с каскадом?

— Форма нормальная, не получилось просто.

— Травма зажила?

— Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление, но мне лучше.

— Почему решилась на переход?

— Это была моя инициатива. Никто не был против. Поэтому все прошло быстро.

— Почему раньше его не комментировала, будто избегала?

— Не вижу смысла комментировать что-то.

— Много было теорий о твоем переходе. В числе причин называли и Марка Кондратюка. Что в итоге было причиной?

— Комментировать не буду. У меня все хорошо — и с предыдущими тренерами, и с новым. Отношения хорошие, я ни с кем не ругалась.

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— То есть расстались нормально?

— Да.

— Букет был?

— Этери Георгиевна не любит цветы.

— А что-то дарят ей при уходе вообще?

— Давайте не будем лучше про это.

— Почему переход не случился после Олимпиады?

— Не буду ничего рассказывать.

— Что можешь рассказать о произвольной программе?

— Завтра посмотрите.

— А можно спросить о Светлане Владимировне [Соколовской], ее подходе к тренировкам?

Тут вмешалась пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина:

— А давайте завтра спросим, а сейчас отпустим Сашу. У нас сейчас короткая программа.

Трусова:

— У меня все хорошо, я же говорю.

— Как создавалось новое платье к новой короткой программе? Велико ли твое участие?

— Мне нравится этот цвет. Это мой выбор, он всем очень понравился. Я предложила, все поддержали. Платье создавала Ольга [Рябенко], как и всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аделия Петросян.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тройной аксель решила вставлять сегодня

Аделия Петросян вышла в более приподнятом настроении — как-никак впервые удался тройной аксель, причем чистый. Он и стал ключевым фактором в победе и таком солидном лидерстве перед завтрашним днем, где по технике Трусова и Самоделкина номинально могут быть сильнее.

— Аделия, все было идеально, не так ли?

— Не идеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель. Мыслей о нем не было, просто знала, что хочу именно сегодня его попробовать. Это была моя цель.

— Когда решила его делать?

— В принципе, сегодня на тренировке. Накатывала его последние полторы недели и сегодня настояла, чтобы его делать.

— Даже так?

— Все, конечно, обговаривается с тренерами, но я просто шла и делала его.

— Любишь сюрпризы? Его не было на видео в соцсетях.

— В принципе люблю. Когда случаются хорошие вещи. (Смеется.) Но когда заполняла контент, написала двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов. Просто не попало на камеру, тройной аксель я прыгала.

— Аделия, многие взрослые спортсменки сейчас ушли из группы или не соревнуются — Трусова, Щербакова. Ты готова к роли первого номера в группе?

— Все, конечно, очень любят наших взрослых спортсменок, я и сама их очень уважаю. Поэтому понимаю, что происходит. Зал будет поддерживать взрослых спортсменок лучше, чем молодых. Я не считаю себя первым номером группы, у нас все-таки есть и Камила Валиева, которая восстанавливается, и Соня Акатьева, которая очень сильная конкурентка.

— Волновалась перед таким прокатом?

— Я долго свою голову держала холодной и пыталасть отвлечься на веселые моменты, и только когда вышла с шестиминутки (разминки. — Прим. «СЭ»), начала свою голову собирать на тройной аксель. Но не думала — надо сделать именно сейчас, прям вот надо!

— Как программа?

— Мне очень нравится эта программа, и я благодарна Этери Георгиевне и Даниилу Марковичу, что они решили дать эту музыку мне.

— Вопрос про возрастной ценз. Можешь сказать спасибо родителям за то, что родили в июне 2007-го? Немного позже, и было бы как у Софьи Акатьевой — позже выход во взрослые.

— Да нет, странный вопрос. (Смеется.) Родила бы меня мама позже, ничего страшного бы не случилось, без разницы. Это неважно.

Аделия Петросян
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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Тутберидзе разгромила Соколовскую — Трусова сама не своя. Итоги короткой программы в Сочи
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