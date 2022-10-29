«Этери Георгиевна не любит цветы». Жесткая Трусова впервые рассказала об уходе от Тутберидзе
«Гран-при России». Этап в Сочи
Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян — 78,92
2. Александра Трусова — 70,20
3. Вероника Яметова — 68,03
4. София Захарова — 67,55
5. Софья Самоделкина — 63,66
Новая программа Трусовой от хореографа Никиты Михайлова — как дуновение свежего воздуха. Французский язык, платье винного цвета (от слова win — англ. победа) — правда, форма пока не идеальная. Саша сорвала каскад, сдвоив тулуп — сделав два оборота вместо трех после лутца, и едва не упала. Набрала 70,20 балла, отстав от бывшей партнерши по группе Тутберидзе Аделии Петросян почти на девять баллов. Но главное, что разделило Трусову и Петросян, — подход к программам. Саша рассказала, что впервые сама предложила музыку, а Аделия поблагодарила тренеров за их выбор.
Никто не был против перехода
— Саша, вы очень красива в этой программе. Как работали над образом?
— Мне очень нравится эта программа. Музыку попросила я, первый раз, наверное, в жизни предложила. И всем понравилась. Музыку выбирала я.
— В тексте песни говорится про сложную жизнь. Смотрели текст?
— Смотрела.
— Настроение такое, грустноватое?
— Я выбирала то, что мне нравится. На слова особо не обращала внимания. Давно хотела поставить программу именно под французскую песню.
— В программе есть сюжет или образ?
— Мне просто нравится музыка. Я попросила, мне поставили.
— То есть это абстракция?
— Как хотите, так и называйте.
— Что случилось с каскадом?
— Форма нормальная, не получилось просто.
— Травма зажила?
— Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление, но мне лучше.
— Почему решилась на переход?
— Это была моя инициатива. Никто не был против. Поэтому все прошло быстро.
— Почему раньше его не комментировала, будто избегала?
— Не вижу смысла комментировать что-то.
— Много было теорий о твоем переходе. В числе причин называли и Марка Кондратюка. Что в итоге было причиной?
— Комментировать не буду. У меня все хорошо — и с предыдущими тренерами, и с новым. Отношения хорошие, я ни с кем не ругалась.
— То есть расстались нормально?
— Да.
— Букет был?
— Этери Георгиевна не любит цветы.
— А что-то дарят ей при уходе вообще?
— Давайте не будем лучше про это.
— Почему переход не случился после Олимпиады?
— Не буду ничего рассказывать.
— Что можешь рассказать о произвольной программе?
— Завтра посмотрите.
— А можно спросить о Светлане Владимировне [Соколовской], ее подходе к тренировкам?
Тут вмешалась пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина:
— А давайте завтра спросим, а сейчас отпустим Сашу. У нас сейчас короткая программа.
Трусова:
— У меня все хорошо, я же говорю.
— Как создавалось новое платье к новой короткой программе? Велико ли твое участие?
— Мне нравится этот цвет. Это мой выбор, он всем очень понравился. Я предложила, все поддержали. Платье создавала Ольга [Рябенко], как и всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям.
Тройной аксель решила вставлять сегодня
Аделия Петросян вышла в более приподнятом настроении — как-никак впервые удался тройной аксель, причем чистый. Он и стал ключевым фактором в победе и таком солидном лидерстве перед завтрашним днем, где по технике Трусова и Самоделкина номинально могут быть сильнее.
— Аделия, все было идеально, не так ли?
— Не идеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель. Мыслей о нем не было, просто знала, что хочу именно сегодня его попробовать. Это была моя цель.
— Когда решила его делать?
— В принципе, сегодня на тренировке. Накатывала его последние полторы недели и сегодня настояла, чтобы его делать.
— Даже так?
— Все, конечно, обговаривается с тренерами, но я просто шла и делала его.
— Любишь сюрпризы? Его не было на видео в соцсетях.
— В принципе люблю. Когда случаются хорошие вещи. (Смеется.) Но когда заполняла контент, написала двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов. Просто не попало на камеру, тройной аксель я прыгала.
— Аделия, многие взрослые спортсменки сейчас ушли из группы или не соревнуются — Трусова, Щербакова. Ты готова к роли первого номера в группе?
— Все, конечно, очень любят наших взрослых спортсменок, я и сама их очень уважаю. Поэтому понимаю, что происходит. Зал будет поддерживать взрослых спортсменок лучше, чем молодых. Я не считаю себя первым номером группы, у нас все-таки есть и Камила Валиева, которая восстанавливается, и Соня Акатьева, которая очень сильная конкурентка.
— Волновалась перед таким прокатом?
— Я долго свою голову держала холодной и пыталасть отвлечься на веселые моменты, и только когда вышла с шестиминутки (разминки. — Прим. «СЭ»), начала свою голову собирать на тройной аксель. Но не думала — надо сделать именно сейчас, прям вот надо!
— Как программа?
— Мне очень нравится эта программа, и я благодарна Этери Георгиевне и Даниилу Марковичу, что они решили дать эту музыку мне.
— Вопрос про возрастной ценз. Можешь сказать спасибо родителям за то, что родили в июне 2007-го? Немного позже, и было бы как у Софьи Акатьевой — позже выход во взрослые.
— Да нет, странный вопрос. (Смеется.) Родила бы меня мама позже, ничего страшного бы не случилось, без разницы. Это неважно.