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Сегодня, 17:18

Жулин назвал Валиеву великой после победы в короткой программе в Казани

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Камилы Валиевой в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Ничего удивительного! Единственное, восторгаюсь, как она поддерживает в форму в такой достаточно стрессовой ситуации. Великая! Что говорить», — сказал Жулин «СЭ».

Судьи оценили прокат 17-летней спортсменки в 81,09 балла. Валиева становилась победительницей первого этапа российского «Гран-при» в Москве.

Фигурное катание
Александр Жулин
Камила Валиева
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