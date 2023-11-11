Жулин назвал Валиеву великой после победы в короткой программе в Казани

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Камилы Валиевой в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Ничего удивительного! Единственное, восторгаюсь, как она поддерживает в форму в такой достаточно стрессовой ситуации. Великая! Что говорить», — сказал Жулин «СЭ».

Судьи оценили прокат 17-летней спортсменки в 81,09 балла. Валиева становилась победительницей первого этапа российского «Гран-при» в Москве.