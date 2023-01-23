Тарасова довольна, что Гран-при России перенесли в Санкт-Петербург
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что скучает по крупным турнирам по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего]. Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», — цитирует Тарасову ТАСС.
Ранее стало известно, что финал Гран-при России перенесен из Сочи в Санкт-Петербург.
Источник: ТАСС
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27 ноя 2022 19:20
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