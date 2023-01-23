Тарасова довольна, что Гран-при России перенесли в Санкт-Петербург

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что скучает по крупным турнирам по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего]. Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее стало известно, что финал Гран-при России перенесен из Сочи в Санкт-Петербург.