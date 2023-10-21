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Сегодня, 13:33

Ветлугин лидирует после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России», в тройке — Федоров и Соловьев

Руслан Минаев
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Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матвей Ветлугин лидирует в одиночном разряде после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России» в Омске. Фигурист набрал 94,16 балла.

В тройке идут Григорий Фдоров (93,47) и Семен Соловьев (84,88).

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап, «Сердце Сибири», Омск

Мужчины

Короткая программа

1. Матвей Ветлугин — 94,16

2. Григорий Федоров — 93,47

3. Семен Соловьев — 84,88

4. Михаил Терновский — 83,03

5. Алексей Ерохов — 82,18

6. Андрей Анисимов — 81,11

7. Михаил Полянский — 80,58

8. Марк Кондратюк — 78,96

9. Иван Попов — 69,00

10. Егор Рухин — 67,24

11. Александр Бородин — 61,63

12. Максим Петров — 57,28

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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