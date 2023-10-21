Ветлугин лидирует после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России», в тройке — Федоров и Соловьев
Матвей Ветлугин лидирует в одиночном разряде после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России» в Омске. Фигурист набрал 94,16 балла.
В тройке идут Григорий Фдоров (93,47) и Семен Соловьев (84,88).
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап, «Сердце Сибири», Омск
Мужчины
Короткая программа
1. Матвей Ветлугин — 94,16
2. Григорий Федоров — 93,47
3. Семен Соловьев — 84,88
4. Михаил Терновский — 83,03
5. Алексей Ерохов — 82,18
6. Андрей Анисимов — 81,11
7. Михаил Полянский — 80,58
8. Марк Кондратюк — 78,96
9. Иван Попов — 69,00
10. Егор Рухин — 67,24
11. Александр Бородин — 61,63
12. Максим Петров — 57,28
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