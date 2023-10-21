2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа пар

Пары выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, новоиспеченная пара Алена Косторная — Георгий Куница и другие.

Участники короткой программы пар на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

2. Елизавета Кулешова — Владимир Следь

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Алена Косторная — Георгий Куница

5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции