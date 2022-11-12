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12 ноября, 14:04

Туктамышева и еще три фигуристки заявили тройной аксель в короткую программу на «Гран-при» в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Сразу четыре фигуристки планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

Данный элемент ультра-си заявили чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также Софья Акатьева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина. Зинина заявила также каскад лутц-риттбергер, и тем самым запланировала максимально сложный контент для женского одиночного катания в короткой программе.

Женщины выступят в первый соревновательный день в субботу, 12 ноября, в 15:00.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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