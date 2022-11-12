Туктамышева и еще три фигуристки заявили тройной аксель в короткую программу на «Гран-при» в Москве

Сразу четыре фигуристки планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

Данный элемент ультра-си заявили чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также Софья Акатьева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина. Зинина заявила также каскад лутц-риттбергер, и тем самым запланировала максимально сложный контент для женского одиночного катания в короткой программе.

Женщины выступят в первый соревновательный день в субботу, 12 ноября, в 15:00.