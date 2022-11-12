4-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция короткой программы женщин

В субботу, 12 ноября, на 4-м этапе «Гран-при» России в Москве женщины представят короткие программы. На лед выйдут чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, победительница этапов «Гран-при» Софья Акатьева и другие.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Ангелина Козырева

2. Анастасия Зинина

3. Мария Парамонова

4. Екатерина Анисимова

5. Виктория Дорошевская

6. Мария Реброва

Вторая разминка

7. Софья Акатьева

8. Анна Ромасюк

9. Арина Онищенко

10. Елизавета Туктамышева

11. Софья Муравьева

12. Агнета Латушкина

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.