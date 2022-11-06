Тарасова и Морозов рассказали о своей мотивации и планах

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление на третьем этапе «Гран?при России» в Казани.

«Сегодня был совсем другой настрой. Я рада. Благодарна Вове, что он поддержал вчера. Мы смогли обсудить ошибки. Сегодня с совсем другим настроем выходили. Следим ли за оценками конкурентов? Мы находимся на льду в тот момент, когда объявляют. Может, и слышим оценки других, но не заостряем на этом внимание, готовимся к прокату», — сказала Тарасова.

«Этот сезон постолимпийский. До этого отдали много сил, в том числе эмоциональных. Мы катаемся сейчас на желании. Если не будет желания, будет совсем тяжело. Какие планы дальше? Сезон надо докатать. Следующий турнир по плану — чемпионат России. Атмосфера в Казани отличная. Было очень приятно. Было много народа. Здорово, что столько людей пришло, нас классно поддержали», — добавил Морозов.

По сумме прокатов спортсмены, представляющие Москву и Республику Татарстан, набрали 236,36 балла и заняли первое место.