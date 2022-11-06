Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 6 ноября

В воскресенье, 6 ноября, в Казани завершится третий этап Гран-при России «Идель». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с произвольными программами.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий

Вторая разминка

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

5. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

6. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

7. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный

Женщины, произвольная программа -15.00

Первая разминка

1. Софья Кочанова

2. Мария Реброва

3. Клара Швецова

4. Анастасия Молчанова

5. Ксения Гущина

Вторая разминка

6. Полина Свириденко

7. Виктория Нестерова

8. Мария Парамонова

9. Ксения Синицына

10. Вероника Яметова

11. Камила Валиева

Виктория Сафонова (Беларусь) выступит вне конкурса.

Пары, произвольная программа -16.45

1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Екатерина Юрова — Дмитрий Бушланов (Беларусь) выступят вне конкурса.

Мужчины, произвольная программа -17.35

Первая разминка

1. Владимир Кузнецов

2. Владимир Ощепков

3. Евгений Зенкин

4. Владислав Катичев

Вторая разминка

5. Артем Алейников

6. Артур Даниелян

7. Роман Атояр

8. Иван Попов

9. Дмитрий Алиев

10. Андрей Мозалев

Александр Лебедев (Беларусь) выступит вне конкурса.

Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть