Синицына выиграла пятый этап «Гран-при России» в Самаре

Фигуристка Ксения Синицына стала победительницей пятого этапа «Гран-при России», который проходит в Самаре.

19-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, в которой она набрала 73,77 балла. В произвольной она набрала 142,31 балла и получила 216,08 по сумме двух программ.

Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла), третье — Ксения Гущина (197,92).

«Гран-при России»

5-й этап, Самара

Женщины

1. Ксения Синицына — 216,08 балла

2. Дарья Садкова — 210,71

3. Ксения Гущина — 197,92

4. Людмила Фурсова — 184,19

5. Майя Хромых — 182,70