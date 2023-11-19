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Сегодня, 15:10

Савосин — о пропуске сезона: «Понимаю, что не зря — это дало мне возможность перезагрузиться в голове»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Роман Савосин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Очень рад и доволен собой. Хороший результат показал, каскад сделал, но с двойным, а не с тройным прыжком, так что еще есть куда стремится. Было бы здорово соединить теперь короткую в Уфе и эту произвольную, чтобы получить результат повыше. Было много людей на трибунах, приятно, что люди оценили мой прокат.

После таких прокатов хороших понимаю, что не зря проступил сезон. Это дало мне возможность перезагрузиться в голове и войти в соревновательный период. Честно очень волнительно было. Второй старт подряд я встаю в стартовую позу, и рука дрожит вся. Старался справляться со стрессом, потом когда еду уже в прокате успокаиваюсь. Вот сколько еще по этапам Кубка России ездил, и почти никогда с ними не везло, везде очень сильный состав был. Но я рад своему прокату, результату. А Петр у нас — первый. На самом деле где-то и помогает, конечно, такая конкуренция, она подстегивает. Знаешь, что нужны хорошие баллы.

Сейчас сделаем упор на подготовку, но посмотрим, может куда-то и заявимся. По состоянию с тренерским штабом решим, будем кататься еще до чемпионата России или нет. Хотел бы выступить на турнире шоу-программ, даже несколько идей есть. Надо будет выбирать какую конкретно, — сказал Савосин.

Савосин набрал 288,46 балла по сумме двух дней соревнований и занял второе место.

Фигурное катание
Роман Савосин
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