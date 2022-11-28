Рудковская рассказала, сколько заработал магазин «Ангелов Плющенко» за первый день работы

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о выручке бутика детской одежды, открывшегося в академии на прошлой неделе.

— Пришли к выводу, что нам нужна своя форма. Я думаю, что наша история с эксклюзивной формой вышла очень интересной. Мы обратились к Людмиле Сарновской, у нее трое детей. Она никогда раньше не участвовала в создании каких-то специальных вещей. Мама, которая воспитала уже трех фигуристов, подсказывала нам, какие должны быть ткани, модели, что удобнее.

Мы все модели изначально шили под Софу Сарновскую. Людмила участвовала на протяжении двух месяцев в создании идей, разрабатывала вместе с нами эскизы, выбирала ткани, ездила на бесконечные примерки.

Я уверена, что как мама, которая воспитала трех фигуристов, она знает, как сделать форму удобной, красивой и крутой. У детей есть такое: «Если это круто, то я буду носить». И мы увидели сегодня, сколько детей побежали в магазин и захотели это купить.

— Есть уже финансовые результаты?

— Я точно знаю, что за день продалось уже более чем на 300 тысяч рублей. И знаю, сколько еще хотят купить. У нас же это только первая поставка. Вторая — это рюкзаки, чемоданы, шапочки, костюмы, специальные вещи только для фигурного катания. Мы все это ждем. Поставки идут из разных дружественных нам государств, так скажем. Мы хотели большую компанию, которая делала бы большие объемы. Нам неинтересно делать 5-10 штук, поэтому следующая коллекция будет представлена на шоу «Снегурочка». Я вас всех туда приглашаю, это будет действительно грандиозно, — пообещала Рудковская.