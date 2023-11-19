Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:53

Гуменник — о Петре I: «Большая историческая персона, но не кумир для меня»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Петр Гуменник после своего выступления на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре отреагировал на прозвище, которым называют спортсмена коллеги и журналисты. Ранее Роман Савосин назвал Гуменника Петром I.

— Петр I — это очень серьезное имя. Большая историческая персона. Не кумир для меня, но такое прозвище мне тоже нравится, — ответил Гуменник. — Я запнулся, потому что перепутал направление движения. Нужна быда большая трибуна, где зрители сидят, решил на нее выкатиться, но потом понял, что это не та трибуна. Вот и споткнулся, но это похоже, что даже подошло под программу, я ведь должен там умирать. О сюжете фильма я не размышляю во время проката. Это делается во время тренировок, я знаю, где и какие эмоции показать нужно, это все отточено на автомате. Но чувствую в себе силы еще добавить эмоций.

Петр набрал 300,66 балла по сумме двух программ и занял первое место.

Фигурное катание
Петр Гуменник
1
0
Читайте также
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник — о тактике: «Понимал, что нужен хороший прокат, и отказался от четверного лутца»

Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольных танцев дуэтов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости