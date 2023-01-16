Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:12

Сихарулидзе: «Будем надеяться, что финал «Гран-при России» пройдет в Петербурге»

Сихарулидзе заявил, что обсуждается вопрос переноса финала «Гран-при России» из Сочи в Санкт-Петербург
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Антон Сихарулидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в комментарии для «СЭ» заявил, что вопрос переноса финала «Гран-при России» по фигурному катанию из Сочи в Санкт-Петербург обсуждается.

— Антон Тариэльевич, подтвердите слухи о том, что финал «Гран-при» перенесут из Сочи в Петербург?

— Будем надеяться. Обсуждаем этот вопрос.

— То есть подвижки есть?

— Будем надеяться, повторюсь, — ответил Сихарулидзе.

Финал «Гран-при» среди взрослых запланирован на 3-5 марта, среди юниоров — на 1-3 марта. Первоначально турнир был запланирован в Сочи, но один из этапов «Гран-при России» в этом городе прошел неудачно с точки зрения посещаемости.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
1
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости