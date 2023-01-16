Сихарулидзе: «Будем надеяться, что финал «Гран-при России» пройдет в Петербурге»

Сихарулидзе заявил, что обсуждается вопрос переноса финала «Гран-при России» из Сочи в Санкт-Петербург

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в комментарии для «СЭ» заявил, что вопрос переноса финала «Гран-при России» по фигурному катанию из Сочи в Санкт-Петербург обсуждается.

— Антон Тариэльевич, подтвердите слухи о том, что финал «Гран-при» перенесут из Сочи в Петербург?

— Будем надеяться. Обсуждаем этот вопрос.

— То есть подвижки есть?

— Будем надеяться, повторюсь, — ответил Сихарулидзе.

Финал «Гран-при» среди взрослых запланирован на 3-5 марта, среди юниоров — на 1-3 марта. Первоначально турнир был запланирован в Сочи, но один из этапов «Гран-при России» в этом городе прошел неудачно с точки зрения посещаемости.