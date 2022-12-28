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Сегодня, 10:50

Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе «Гран-при» в Москве, сообщили «СЭ» несколько источников, знакомых с ситуацией.

Инцидент произошел в ноябре. Драку удалось разнять с помощью представителей федерации. Причина конфликта неизвестна, однако отношения двух фигуристов и без того были натянутыми — Нарижный в этом сезоне встал в пару с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов. Девид не участвовал в этапе, но пришел посмотреть соревнования.

Багин в интервью «СЭ» саркастично говорил, что «очень рад за их образование, но с тех пор с Аннабель не общались».

Пара Морозов/Нарижный распалась вскоре после драки, незадолго до чемпионата России. Андрей Багин, выступающий в паре с Софьей Тютюниной, стал четвертым на первенстве страны.

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