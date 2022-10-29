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Сегодня, 13:49

Новая короткая программа Трусовой поставлена под композицию Ainsi bas la vida

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стала известна музыка к новой короткой программе серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой.

После ухода спортсменки от Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской стало известно, что у Трусовой будет две новых постановки.

Как следует из технической заявки, на этапе «Гран-при» в Сочи Александра представит новую короткую программу — под песню Индилы «Ainsi bas la vida». Женский турнир начнется в 14:30 (мск).

На контрольных прокатах фигуристка выступала под известную блюзовую композицию I Put A Spell On You.

18-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, в ее активе также бронза чемпионата мира-2021.

Фигурное катание
Александра Трусова
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