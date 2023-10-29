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Сегодня, 15:02

Агаева — о третьем месте на «Гран-при» в Красноярске: «Я сделала все, что от меня зависело»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Мария Агаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Мария Агаева прокомментировала свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя Агаева набрала 208,91 балла и завоевала бронзовую медаль.

«Счастлива, что смогла сделать все, что от меня зависело. В целом довольна. Кататься последней было сложно, но я справилась. Не расстроилась, что немного не хватило до победы. Я свою программу сделала», — сказала Агаева.

Победителем этапа в Красноярске среди женщин стала Анна Фролова. Она набрала 215,55 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (211,29).

Фигурное катание
Мария Агаева
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