Агаева — о третьем месте на «Гран-при» в Красноярске: «Я сделала все, что от меня зависело»

Фигуристка Мария Агаева прокомментировала свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя Агаева набрала 208,91 балла и завоевала бронзовую медаль.

«Счастлива, что смогла сделать все, что от меня зависело. В целом довольна. Кататься последней было сложно, но я справилась. Не расстроилась, что немного не хватило до победы. Я свою программу сделала», — сказала Агаева.

Победителем этапа в Красноярске среди женщин стала Анна Фролова. Она набрала 215,55 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (211,29).