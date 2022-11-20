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Сегодня, 19:08

Мозалев прервал выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Самаре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Андрей Мозалев прервал выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Самаре.

После падения с четверного сальхова у Мозалева оторвался крючок, а также развязались шнурки на правом ботинке. Зашнуровав его, фигурист продолжил прокат через несколько минут. По правилам фигурист получил минус 5 баллов от финальной оценки. После проката Мозалев не стал говорить с журналистами.

Пятый этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит в Самаре с 19 по 20 ноября. По итогам короткой программы Мозалев занял второе место, набрав 97,61 балла.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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