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30 октября, 23:37

Левковец — о третьем месте Трусовой: «Александра заслужила, потому что является серебряным призером Олимпиады»

Алина Савинова
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Елена Левковец, тренер российской фигуристки Вероники Яметовой, высказалась о четвертом месте своей подопечной на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«В короткой программе мы немножко ошиблись, но в целом это не испортило картину. Вероника очень хорошо выступила. Все было вовремя — каждый звук, такт и движения. Несколько раз пересматривала композицию: хорошо получилось и все сложилось. Произвольную без ошибок прокатала. Я довольна. Вероника молодец!» — цитирует Левковец Sport24.

Также она прокомментировала результат Александры Трусововой на этих соревнованиях.

«Чье третье место? Александра Трусова заслужила, потому что она у нас является серебряным призером Олимпиады. У нее имя — она молодец! Поэтому ничего страшного в этом нет. Все хорошо. Как случилось, так и случилось. С такими маститыми людьми выступать — это опыт. Слава богу, Саша с нами. А мы будем работать дальше. Есть над чем», — добавила тренер.

Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию выиграла Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Самоделкина. Александра Трусова стала третьей.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-30-trener-yametovoy-vyskazalas-o-3-m-meste-trusovoy-na-etape-gran-pri-ona-u-nas-prizer-olimpiady-u-neye-imya
Фигурное катание
Александра Трусова
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