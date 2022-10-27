Лев Лазарев победил в короткой программе на 2-м этапе «Гран-при России» среди юниоров
Воспитанник ЦСКА Лев Лазарев выиграл короткую программу на всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».
Лазарев получил за прокат 84,79 балла.
Фигурное катание
«Гран-при России»
2-й этап
Сочи
Юноши, короткая программа
1. Лев Лазарев — 84,79
2. Николай Логинов — 77,62
3. Эдуард Карартынян — 75,80
4. Арсений Димитриев — 73,06
5. Кирилл Сарновский — 72,32
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