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Сегодня, 22:52

Лев Лазарев победил в короткой программе на 2-м этапе «Гран-при России» среди юниоров

Иван Шитик
Корреспондент
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Воспитанник ЦСКА Лев Лазарев выиграл короткую программу на всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».

Лазарев получил за прокат 84,79 балла.

Фигурное катание

«Гран-при России»

2-й этап

Сочи

Юноши, короткая программа

1. Лев Лазарев — 84,79

2. Николай Логинов — 77,62

3. Эдуард Карартынян — 75,80

4. Арсений Димитриев — 73,06

5. Кирилл Сарновский — 72,32

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