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Сегодня, 16:54

Косторная рассказала, как судьи «бегали советоваться» после ее тренировки на «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Алена Косторная рассказала о реакции судей на ее тренировку в паре с Георгием Куницей на этапе «Гран-при России» в Омске. Они заняли на турнире четвертое место (192,77 балла).

— Нет ли желания сменить федерацию, флаг? Есть такие варианты.

— Вариантов много, но пока озвучивать этого не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет завтра.

— Какие слова были вчера, когда увидела распечатку? Матерные?

— Я была в шоке. Потому что я посмотрела сначала все по уровням и подумала, что можно было чуть-чуть лучше. Но практически все, что могли, мы сделали. Но потом я посмотрела на вторую оценку и надбавки GOE и была в замешательстве. Потому что настолько огромная разница между оценкой одного судьи и другого судьи по правилам не имеет место быть. Был только один вопрос: «Покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось». Сегодня на тренировке, катая ту же поддержку, так же исполненную, было очень интересно наблюдать за судьями. После нее они бежали консультироваться к главному судье, к техническому контролеру, чтобы уточнить — был ли это срыв. Очень удивительно, что люди, которые нас оценивают, этих вещей не знают. Или забывают. Или не обращают внимание.

— Судьям вроде бы запрещено контактировать друг с другом во время прокатов.

— Знаете, нам на контрольных тоже запрещено у всех списывать. Что мы делаем? «А во втором че, а в третьем че, по-братски, пожалуйста». Здесь разговоров нет, просто косые взгляды.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на втором этапе «Гран-при России». Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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