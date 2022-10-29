Кондратюк рассказал о влиянии Трусовой на его прокаты

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о влиянии Александры Трусовой на его прокаты.

Кондратюк и Трусова состоят в отношениях.

— Прокат был хорошим, но есть аспекты, над которыми работать, — сказал Кондратюк. — Каскад должен был быть 4+3, но в целях его спасения было решено сократить количество оборотов во втором прыжке.

Смена костюма? В этом костюме на шоу здесь выступал раз 15, сбился со счета.

— У бортика появился новый человек. Как вам?

— А вы что имеете в виду?

— Нового, близкого вам человека в группе. Кажется, вы катаетесь более вдохновенно.

— Если это так, то мне приятно. Но речь не стоит только про Сашу [Трусову], но и Светлану Владимировну.

— В группе изменилась атмосфера. Не отвлекает?

— Это я не буду комментировать.

— То, что Первый канал акцентирует внимание в трансляции на ваших отношениях?

— Тоже без комментариев.

— Всего 1500 человек на трибунах. Это проблема?

— Об этом можно, думаю, почитать в вашем Telegram-канале.

— Согласны с тем, что там написано?

— По классике, не комментирую.

— По мотивации нет проблем?

— У меня — нет. Если сейчас такие условия, можно поблагодарить федерацию, что эти турниры есть, новые турниры добавляются. Очень круто, что в таком проблемном положении федерация делает все возможное.

Кондратюк показал лучший результат по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Сочи, он набрал 104,51 балла.