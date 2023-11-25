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Сегодня, 18:51

Княжук — о короткой программе на «Гран-при»: «Мы старались порадовать «Мегаспорт»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Илья Княжук прокомментировал свое выступление в паре с Натальей Хабибуллиной в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Положительные эмоции от проката. Мы довольны. Может мы раскрылись где-то не на 100 процентов. Мы старались порадовать «Мегаспорт». Было намного волнительнее выходить, чем в Омске. Мы часто катаем первые, а тут четвертыми. Пришлось долго ждать свое выступление. Это сказалось. В Омске на тодесе мы немножко недоглядели. Сегодня постарались это сделать, поэтому и прокат был лучше. Немного не додали в плане подачи. Завтра постараемся», — сказал Княжук «СЭ».

Хабибуллина и Княжук заняли третье место в короткой программе, набрав 76,40 балла. На первом месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (81,20). Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51).

Фигурное катание
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
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