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Сегодня, 18:08

Гончаренко — об оценках Титовой в финале юниорского «Гран-при»: «Судьи — специалисты, а Софья еще свое возьмет»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась об оценках фигуристки академии «Ангелы Плющенко» Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского «Гран-при России». Спортсменка получила 133,20 балла.

«Я никогда не обсуждаю уже выставленные оценки специалистов, когда результаты уже оглашены, — цитирует «Газета.Ru» Гончаренко. — После драки кулаками не машут, и вообще это неэтично. Судьи — специалисты. Если тебя что-то не устраивает, ты должен быть на голову выше, чтобы это было недосягаемо для соперников. Это спорт, это борьба. Фигурное катание — это субъективный вид спорта, и к судейству всегда были вопросы, каждый со своей колокольни высказывал мнение. В фигурном катании очень много нюансов, которые отмечают специалисты, а зрителю они зачастую не видны.

Софья Титова еще свое возьмет, потому что это спортсменка яркая, интересная. Ее победы ее найдут. Сейчас соревнования завершились так, поэтому обсуждать не будем, будем поздравлять победительницу, призеров, и ждать следующих стартов. Всегда есть, к чему стремиться".

Победительницей финала юниорского «Гран-при России» стала Вероника Жилина, набравшая 222,45 балла по сумме двух программ. Второе место заняла Дарья Садкова (206,09), третьей стала Мария Гордеева (204,08). Софья Титова заняла четвертое место (200,99).

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Софья Титова
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