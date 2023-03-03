Гончаренко: «Программа у Жилиной безумно сложная, она заслуженно стала первой на «Гран-при России»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу фигуристки академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной в финале юниорского «Гран-при России». По сумме двух программ фигуристка набрала 222,45 балла.

«Я ожидала от Вероники Жилиной победы, потому что на предыдущем старте она проиграла только из-за разницы баллов в короткой программе, — цитирует «Газета.Ru» Гончаренко. — Произвольная программа была технически насыщенной. И у меня было ожидание, что если сейчас она справится с произвольной программой, у нее будет первое место. Она, в принципе, справилась — жалко, конечно, что сальхов не получился, я знаю, что она делает его очень хорошо.

Можно ей пожелать, чтобы в дальнейшем она добилась чистых прокатов произвольной программы. Но у нее очень хорошие тулупы, у нее в конце программы тулуп «под крест» стоит четверной, это очень сложно. Есть каскады во второй части программы. Программа безумно сложная, насыщенная. Мне нравится эта программа и то, как она ее катает. Вероника очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения — спортсменка движется вперед. Заслуженное первое место, хочется поздравить ее и ее тренерский штаб — у них чемпионка".

Второе место заняла Дарья Садкова (206,09), третьей стала Мария Гордеева (204,08).