Гончаренко: «Хорошо, что Хромых вернулась, но функционально она еще не очень готова»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление Майи Хромых в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Фигуристка заняла восьмое место, набрав 62,06 балла.

«Хорошо, что она вернулась. Мы все рады были ее видеть, и зрители тоже. Это ощущалось по тому, как ее принимали. Ее форма еще далека от идеальной, но она в процессе, и это видно. Она вышла на старт. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова. Не хватило ей силенок на каскад, а так выглядит хорошо с своими красивыми линиями. Посмотрим. В произвольной ей будет нелегко, но она девушка с характером, борется. Будем ждать ее в произвольной программе», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года 17-летняя Хромых получила травму. Она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и была госпитализирована. Из-за этой травмы спортсменка пропустила весь сезон-2022/23, а также контрольные прокаты сборной России, которые прошли в сентябре 2023 года в Москве.