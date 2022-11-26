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Сегодня, 13:57

Фролова о незасчитанном прыжке в короткой программе: «Очень смешная ошибка»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Фигуристка Анна Фролова рассказала об ошибке на тройном риттбергере в короткой программе. Спортсменка упала при заходе на прыжок, а потом решила прыгнуть его еще раз. Риттбергер по правилам не был засчитан.

— Очень смешная ошибка на риттбергере, — сказала Фролова. — Не знаю, что произошло. Ехала, получала удовольствие, риттбергер решил меня подставить. Просто слетела с ребра, такое случается. Ошибка техническая. Я понимала, что будет ноль за этот прыжок. Решила прыгнуть еще раз. Это был жест для себя, что я могу. У меня такого не случалось, чтобы я осталась без элемента из-за того, что слетела с ребра.

— Как тебе публика здесь?

— Публика отличная. Арена тоже, большая, удобная. Очень приятно было здесь выступать.

Фролова за короткую программу в Перми набрала 58,86 балла.

Фигурное катание
Анна Фролова
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