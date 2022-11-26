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Сегодня, 13:30

Синицына объяснила свой жест сразу после проката короткой программы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская фигуристка Ксения Синицына объяснила свой жест радости после короткой программы на «Гран-при России» и рассказала, почему не планирует исполнять ультра-си в произвольной.

— Очень довольна собой, тренер тоже доволен. Старалась выложиться на максимум.

— Ты после проката сжала кулак. Были какие-то проблемы, что такая эмоциональная реакция?

— Нет, просто очень рада, что смогла откатать чисто, порадовать всех и доставить удовольствие прокатом.

— Как публика в Перми?

— Очень гостеприимная и теплая. Спасибо за поддержку.

— Поняла, почему за дорожку второй уровень?

— Пока точно не знаю, буду обговаривать с тренером, что было не так. Очень старалась сделать шаги более четко, чем в Казани. Будем обсуждать.

— Как прошли дни между Казанью и Пермью?

— На первой неделе был лайт-режим на тренировках, начали готовиться через неделю. Все проходило в таком же темпе, старалась катать каждый день программу чисто, чтобы не было никаких вопросов.

— Завтра будешь чем-то удивлять?

— Пока нет, будет стандартный набор. Ультра-си в работе. Без лутц + риттбергера, в этот раз будет лутц + дупель. Решили не рисковать и чуть упростить контент, чтобы откатать достойно и побороться за тройку сильнейших.

Синицына набрала 70,94 балла за короткую программу на «Гран-При» в Перми.

Фигурное катание
Ксения Синицына
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