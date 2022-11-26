Семененко рассказал, как на его прокаты повлиял опыт Олимпийских игр

Российский фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на «Гран-при» в Перми. После проката спортсмен рассказал, как олимпийский опыт повлиял на его прокаты.

— Прокатом доволен. Получился все-таки максимум, дальше только усложнение в техническом плане. После травмы на тренировках уже выполнял сложные квады. Пока не вставляю не столько из-за нестабильности, сколько из-за ноги. Есть моменты, когда беспокоит. Но на данный момент то, что стоит в программе, безболезненно.

— В произвольной риттбергера не ждать?

— Вряд ли. Но всякое может быть (смеется).

— Повлияло присутствие Татьяны Николаевны Мишиной?

— Мне особо было приятно выступать, потому что была Татьяна Николаевна. Это давало дополнительную мотивацию, чтобы я ее порадовал. Короткая была исполнена успешно.

— Волнительно было, что самый последний выступаешь?

— После короткой да, последний. Раньше было непривычно, но повлиял опыт на Олимпиаде. Там я катал произвольную последней в своей разминке. На тот момент хорошо получилось настроиться, хотя раньше не получалось. Сегодня я пытался настроиться так же, как на Олимпиаде.

— Приятно, что одиночников ставят последними?

— Есть положительные и отрицательные стороны. Отрицательные — то, что не получается посмотреть другие виды.

— Как Пермь?

— Здесь впервые, публика очень поддерживала, было немало народу. Думаю, все фигуристы рады, что люди приходят, смотрят и болеют.

— Завтра будет сюрприз по части имиджа?

— Честно, сам еще не знаю (смеется). Зависит от наличия краски для волос.