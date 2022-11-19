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Сегодня, 19:00

Кондратюк выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Самаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Самаре. За свой прокат он получил 102,84 балла.

Вторым стал Андрей Мозалев, который набрал 97,61 балла. Третью строчку занял Глеб Лутфуллин (92,77 балла).

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье, 20 ноября.

«Гран-при России»

5-й этап

Самара

Мужчины

Короткая программа

1. Марк Кондратюк — 102,84 балла

2. Андрей Мозалев — 97,61

3. Глеб Лутфуллин — 92,77

4. Александр Самарин — 90,15

5. Матвей Ветлугин — 85,12

6. Артур Даниелян — 81,50

7. Владислав Катичев — 75,41

8. Андрей Анисимов — 66,71

9. Роман Атояр — 63,82

10. Егор Коваленко — 61,00

Андрей Мозалев
Глеб Лутфуллин
Марк Кондратюк
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