Кондратюк выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Самаре
Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Самаре. За свой прокат он получил 102,84 балла.
Вторым стал Андрей Мозалев, который набрал 97,61 балла. Третью строчку занял Глеб Лутфуллин (92,77 балла).
Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье, 20 ноября.
«Гран-при России»
5-й этап
Самара
Мужчины
Короткая программа
1. Марк Кондратюк — 102,84 балла
2. Андрей Мозалев — 97,61
3. Глеб Лутфуллин — 92,77
4. Александр Самарин — 90,15
5. Матвей Ветлугин — 85,12
6. Артур Даниелян — 81,50
7. Владислав Катичев — 75,41
8. Андрей Анисимов — 66,71
9. Роман Атояр — 63,82
10. Егор Коваленко — 61,00
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