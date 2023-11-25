Павел Дрозд: «Хочется пробить оценку в 80 баллов, чтобы улучшались не только по ощущениям»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Шанаевой, прокомментировал выступление в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Очень классная атмосфера в «Мегаспорте», очень приятно тут выступать. Даже где-то есть ощущение домашней арены. Поэтому по эмоциям скажу, что мы очень классно выложились, да и в целом довольны прокатом. Проанализировать хочется прокат, но сначала видео и распечатки посмотреть, изучить наше выступление подробнее. В целом нам удалось сегодня показать себя, немножко поменяли образы в ритм-танце.

Мы много провели работы над танцем, чтобы все было мощнее и четче. Грубых технических огрехов не было, так что самое правильное слово — занимались шлифовкой, чтобы добавлять класс. За дорогим другом Дмитрием Козловским слежу, видел его комментарий. Конечно, тоже хотелось бы пробить оценку в 80 баллов. Это касается и нас, хочется, чтобы мы улучшались не только по собственным ощущениям, но и чтобы это выражалось в оценках. Но ничего, значит еще пробьем и будем еще лучше. Будем работать, будем лучше, будем кататься — это все что можем сейчас сказать, — сказал Дрозд.

Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе «Гран-при» в Москве, набрав 78,97 баллов за прокат. Первое место у Александры Степановой и Ивана Букина, которые набрали 87,78 балла.