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12 ноября, 16:44

Фигуристка Муравьева рассказала, что весь сезон каталась на обезболивающих

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Муравьева оценила свой прокат короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве.

«Эмоции потрясающие. Правда, нервничала немножко. Когда вращение делала, даже нога тряслась от нервов. Рада, что хорошо откатала.

Сама не знаю, что помогает от волнения. Просто сама пытаюсь себя успокоить.

Как здоровье? С ногой и в прошлом сезоне были проблемы. Весь сезон каталась с больной ногой на обезболивающих. На соревнованиях в ЦСКА я откатала короткую, потом заболела. Затем вышла на лед, жутко болела нога, даже не могла кататься. Меня направили на лечение, я месяц лечилась, потом мне запретили кататься. Два месяца не каталась в итоге. Только с нового сезона вышла на лед. Нога то болела, то нет. Но сейчас все получше.

Мотивацию не ищу. Она и так у меня есть. Очень люблю этот вид спорта, мне очень нравится», — заявил Муравьева.

Произвольная программа пройдет в воскресенье, 13 ноября.

Софья Муравьева
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