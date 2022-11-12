Туктамышева: «Этапы «Гран-при России» несравнимы с мировыми. Там я чувствовала себя окрыленной»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России», который проходит в Москве.

«Первое место по итогам короткой? Это неизвестно. На данный момент да. Я катала для себя. Мне было важно катать чисто с каскадом 3-3. Я хорошо его наработала. В начале сезона была травма, мешала прыгать тулуп в каскаде и четверной.

Сегодня была хорошая поддержка. Я старалась сделать все качественно.

По атмосфере российские этапы «Гран-при» несравнимы с мировой серией. Я чувствую себя иначе, чем на мировом «Гран-при». Там мне нравилось. Я была более окрыленной из-за смены обстановки. Опять же, это мировая серия — важный старт. Здесь тоже важный старт, но эмоции другие.

Четверной тулуп нарабатывали потихоньку, чтобы не травмировать ногу. В какой-то из дней появилась смелось. В этом ключ. Было нормальное состояние. Я пришла к этому, была готова. Это был важный момент. Я начала тренировать его и он быстро начал получаться. Завтра четверной не стои ждать.

Мне очень понравилась девочка на юниорском «Гран-при» Юно Шимада. Она с четверым тулупом и тройным акселем. Выиграла два этапа. Буду держать за нее кулачки. Это будущее Японии. Сегодня будет выступать Маи Михара, она моя подруга, желаю ей удачи, — сказала фигуристка.

Туктамышева лидирует после короткой программы, за свой прокат она получила 84,05 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (83,39 балла). Третьей стала Софья Муравьева (82,24 балла).

С произвольной программой девушки выступят в воскресенье, 13 ноября.