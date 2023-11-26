Валиева — о маме: «Она меня доставала из всех ям»

Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«Мы уже столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться. Как и в семье бывает что-то непонятное. Но все равно большое ей спасибо. Она как вторая мама. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму, Алсу, с Днем матери. Без моей мамы не было бы всего того, что я сейчас имею. Она меня доставала из всех ям, в которые я попадала», — сказала Валиева.

26 ноября отмечается международный День матери.